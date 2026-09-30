Tạo chuyển biến mạnh mẽ, rõ nét trong củng cố, xây dựng thế trận an ninh nhân dân hiện đại, đa tầng

Đồng chí Lê Minh Hưng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ; đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội; đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, cùng dự và chỉ đạo Hội nghị.

Dự Hội nghị có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng: Nguyễn Duy Ngọc, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; Nguyễn Thanh Nghị, Trưởng Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương; các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng, An ninh, Đối ngoại của Quốc hội…

Quang cảnh hội nghị

Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương (CATW), Bộ trưởng Bộ Công an chủ trì Hội nghị.

Cùng dự, về phía Đảng ủy CATW có các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy CATW, lãnh đạo Bộ Công an; Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ…

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm; Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn; Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng ghi nhận, đánh giá cao và biểu dương những thành tích, kết quả đạt được của Đảng bộ CATW, Bộ Công an trong thời gian qua.

Đồng tình với đánh giá của đồng chí Chủ tịch Quốc hội và đồng chí Thủ tướng Chính phủ, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh một số kết quả nổi bật của lực lượng Công an nhân dân (CAND) từ đầu năm 2026 đến nay, được thể hiện nổi bật trong quý III/2026, đó là: Lực lượng CAND tiếp tục khẳng định vai trò gương mẫu thực hiện các chủ trương, nghị quyết của Đảng. Tính hành động, quyết liệt vì Đảng, vì dân tiếp tục được khẳng định rõ nét với những kết quả, sản phẩm cụ thể, điển hình là tham mưu ban hành 02 Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương về Chiến lược An ninh quốc gia và xây dựng xã hội kỷ cương, an toàn, văn minh, hài hòa, phát triển. Đây đều là những Nghị quyết có tính lịch sử, lần đầu tiên Trung ương ban hành Nghị quyết về xây dựng xã hội…

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Các mục tiêu, chỉ tiêu cơ bản về an ninh, trật tự đều đạt và vượt, an ninh quốc gia được giữ vững, không để xảy ra bị động, bất ngờ; tội phạm về trật tự xã hội được kéo giảm sâu; đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, các loại tội phạm về ma túy, lừa đảo trực tuyến, sở hữu trí tuệ đạt nhiều kết quả quan trọng. Đối ngoại và hội nhập quốc tế về an ninh, trật tự được triển khai chủ động, hiệu quả cao.

Công tác an sinh xã hội đạt nhiều kết quả nổi bật, đã có 06 trường văn hoá CAND đi vào hoạt động, đón hàng nghìn trẻ em có hoàn cảnh khó khăn để nuôi dưỡng, đảm bảo an ninh, an toàn; các hoạt động tri ân người có công, hỗ trợ cán bộ, chiến sĩ, người có hoàn cảnh khó khăn, người yếu thế tiếp tục được triển khai sinh động, thiết thực, hiệu quả...

Về công tác trọng tâm từ nay đến cuối năm, trên cơ sở đồng tình với phương hướng mà các đồng chí đã xác định, cũng như phát biểu của các đồng chí lãnh đạo chủ chốt, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh một số vấn đề. Trong đó, tập trung cụ thể hóa, thực hiện bằng được quan điểm “an ninh chủ động” xuyên suốt trên các mặt công tác Công an. Chuyển mạnh từ "ứng phó" sang "dự báo-phòng ngừa - định hình hiệu quả"...

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Tham mưu, nòng cốt, thúc đẩy triển khai quyết liệt có hiệu quả các nghị quyết, kết luận, đề án đã được ban hành. Trung ương đã ban hành các nghị quyết về Chiến lược An ninh quốc gia, xây dựng xã hội kỷ cương, an toàn, văn minh, hài hòa, phát triển. Đây đều là những vấn đề căn cơ, cốt lõi trong bảo vệ an ninh, trật tự hiện nay. Chủ trương, nhiệm vụ cụ thể đã có, nguồn lực đã xác định, vấn đề thể chốt hiện nay phải đẩy nhanh khâu tổ chức thực hiện, sớm có kết quả, sản phẩm cụ thể.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Tập trung xử lý các vấn đề phức tạp về an ninh, trật tự nổi lên; tạo chuyển biến mạnh mẽ, rõ nét trong củng cố, xây dựng thế trận an ninh nhân dân hiện đại, đa tầng; tham mưu triển khai quyết liệt lộ trình tăng cường bảo đảm an ninh con người…

Phải sớm thể hiện dấu ấn trong vai trò Cơ quan Thường trực 57, nhanh chóng đưa khâu tổ chức thực hiện Nghị quyết 57 có chuyển biến rõ nét với kết quả cụ thể. Tập trung cao độ các giải pháp hoàn thành mục tiêu xây dựng lực lượng Công an cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại đã xác định...

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng các đồng chí lãnh đạo và đại biểu dự Hội nghị.

Phát biểu đáp từ, thay mặt Đảng ủy CATW, Bộ trưởng Lương Tam Quang trân trọng cảm ơn, nghiêm túc tiếp thu những ý kiến tham gia góp ý của các đại biểu, ý kiến chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, đồng chí Thủ tướng Chính phủ, đồng chí Chủ tịch Quốc hội. Những nội dung này sẽ được Đảng ủy CATW cụ thể hóa vào phương hướng, nhiệm vụ 03 tháng cuối năm 2026 để quán triệt, triển khai thực hiện trong toàn lực lượng CAND ngay sau Hội nghị hôm nay với tinh thần nghiêm túc nhất, khẩn trương nhất, kỷ luật nhất và thực thi cao nhất…