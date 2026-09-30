Thành kính đón các Anh về với đất Mẹ
Trong không khí trang nghiêm, thành kính và niềm xúc động to lớn, tỉnh Lào Cai đã tổ chức trọng thể Lễ Viếng, truy điệu và an táng 71 hài cốt liệt sĩ, đưa các Anh hùng liệt sĩ về với đất Mẹ sau nhiều năm xa cách.
Mỗi phần hài cốt được quy tập là câu chuyện, một tấm gương về sự hy sinh anh dũng vì độc lập, tự do, bình yên của Tổ quốc và cũng là sự tri ân, đáp ứng niềm mong mỏi đoàn tụ của thân nhân và đồng đội liệt sĩ.
Trong không khí trang trọng đặc biệt đầy xúc động, Lễ Viếng, truy điệu, an táng các liệt sĩ không chỉ là nghi thức thiêng liêng mà còn là dịp để cán bộ, đảng viên và Nhân dân tỉnh Lào Cai dịp bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước những người đã hiến dâng tuổi xuân, máu xương cho đất nước.
Sự hy sinh anh dũng của các Anh hùng liệt sĩ đã, đang và sẽ được thế hệ hôm nay và mai sau khắc ghi, trở thành động lực mạnh mẽ để tiếp tục phấn đấu, nỗ lực dựng xây quê hương, đất nước giàu mạnh, hạnh phúc bền vững.
Nguồn Lào Cai: https://baolaocai.vn/anh-thanh-kinh-don-cac-anh-ve-voi-dat-me-post910763.html