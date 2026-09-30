Thành kính đón các Anh về với đất Mẹ

Mỗi phần hài cốt được quy tập là câu chuyện, một tấm gương về sự hy sinh anh dũng vì độc lập, tự do, bình yên của Tổ quốc và cũng là sự tri ân, đáp ứng niềm mong mỏi đoàn tụ của thân nhân và đồng đội liệt sĩ.

Trong không khí trang trọng đặc biệt đầy xúc động, Lễ Viếng, truy điệu, an táng các liệt sĩ không chỉ là nghi thức thiêng liêng mà còn là dịp để cán bộ, đảng viên và Nhân dân tỉnh Lào Cai dịp bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước những người đã hiến dâng tuổi xuân, máu xương cho đất nước.

Sự hy sinh anh dũng của các Anh hùng liệt sĩ đã, đang và sẽ được thế hệ hôm nay và mai sau khắc ghi, trở thành động lực mạnh mẽ để tiếp tục phấn đấu, nỗ lực dựng xây quê hương, đất nước giàu mạnh, hạnh phúc bền vững.

Các đồng chí lãnh đạo Trung ương, Quân khu 2, tỉnh Lào Cai và các lực lượng, tầng lớp Nhân dân trang nghiêm, thành kính dự lễ truy điệu và đưa các liệt sĩ về an táng tại Nghĩa trang liệt sĩ phường Cam Đường và xã Bảo Thắng, sau nhiều năm nằm lại nơi chiến trường.

Trong số 71 hài cốt liệt sĩ được an táng lần này, có 2 liệt sĩ đã xác định được danh tính ﻿Trong ảnh: Ông Lý Tiến Nam bên hài cốt bố mình là liệt sĩ Lý A Tờ.

Nghi thức di quan hài cốt liệt sĩ được các lực lượng thực hiện trang trọng. Các liệt sĩ trở về đất Mẹ trong vòng tay của đồng đội, Nhân dân.

Các nghi thức trong lễ an táng được các lực lượng thực hiện cẩn trọng, đúng quy định với tấm lòng biết ơn vô hạn trước công ơn to lớn của các liệt sĩ.

Hôm nay, các Anh hùng liệt sĩ đã trở về an nghỉ thiên thu giữa quê hương thanh bình, đổi mới.

Giây phút nghẹn ngào, xúc động của người dân địa phương khi tiễn đưa liệt sĩ về nơi an nghỉ.

Những nén tâm hương, ngọn nến được thắp lên, những vòng hoa đặt xuống phần mộ là lời tri ân sâu sắc đối với những người con đã hiến dâng tuổi xuân, máu xương cho độc lập, tự do của Tổ quốc.

Đạo lý "Uống nước nhớ nguồn" luôn được các thế hệ, tầng lớp Nhân dân tỉnh Lào Cai ghi nhớ, trân trọng và phát huy để có nhiều hơn nữa những hoạt động, việc làm ý nghĩa, thiết thực.