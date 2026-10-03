[Ảnh] Gặp gỡ văn hóa, giao lưu nhân dân và kết nối quốc tế tại 'Sắc màu năm châu'

Sự kiện nằm trong chuỗi hoạt động của Lễ hội văn hóa thế giới tại Hà Nội lần thứ hai, diễn ra từ ngày 1-4/10 với chủ đề “Hội tụ di sản-Kiến tạo tương lai”. (Ảnh: MINH DUY)

Tại Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục, âm nhạc và các màn trình diễn nghệ thuật dọc theo tuyến phố đi bộ Hồ Gươm thu hút đông đảo người dân và du khách.

Hơn 1.000 người tham gia màn diễu hành, trong đó có các đoàn nghệ thuật quốc tế cùng nghệ sĩ, nghệ nhân, người mẫu và cộng đồng Việt Nam.

Chương trình nghệ thuật “Sắc màu năm châu” là một trong những hoạt động của Lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ hai, diễn ra từ ngày 1-4/10 với chủ đề “Hội tụ di sản-Kiến tạo tương lai”.

Những tà áo dài Việt Nam xuất hiện bên cạnh trang phục truyền thống của các quốc gia, tạo nên một cuộc gặp gỡ giàu màu sắc ngay trên không gian phố đi bộ. Những tiết mục múa dân gian, giai điệu cổ truyền, âm nhạc mang hơi thở đương đại và nghệ thuật đường phố lần lượt được giới thiệu tới công chúng.

Lễ hội có sự tham gia của các đoàn nghệ thuật và tổ chức văn hóa đến từ 18 quốc gia. Những tiết mục và màn trình diễn văn hóa của nhiều quốc gia cùng nghệ thuật truyền thống Việt Nam đã tạo nên sự đan xen giữa các nền văn hóa.

Đan xen giữa các chương trình là những tiết mục mang đậm bản sắc Thăng Long-Hà Nội nghìn năm văn hiến như múa Bài Bông, Con đĩ đánh bồng, nghệ thuật xiếc và các màn trình diễn truyền thống.

Đặc biệt, những tà áo dài, cổ phục và những bộ sưu tập thời trang lấy cảm hứng từ văn hóa Việt Nam tiếp tục trở thành điểm nhấn trong chương trình.

Qua những cuộc gặp gỡ bằng âm nhạc, trang phục và nghệ thuật, lễ hội mở thêm một không gian để Hà Nội giới thiệu những giá trị văn hóa của mình, đồng thời đón nhận những sắc màu văn hóa từ bạn bè quốc tế.

Hà Nội là Thủ đô nghìn năm văn hiến, đồng thời là một thành phố luôn rộng mở và chủ động kết nối với bạn bè quốc tế. Trong hành trình hội nhập, chúng tôi luôn coi văn hóa là một trong những cây cầu bền vững nhất để con người đến gần nhau. Bởi qua văn hóa, chúng ta hiểu thêm về lịch sử, truyền thống, cách sống và những giá trị mà mỗi dân tộc trân trọng.

Vì vậy, ý nghĩa của “Sắc màu năm châu” không chỉ ở sự phong phú của nghệ thuật và trang phục, mà quan trọng hơn là tạo nên một không gian để các nền văn hóa gặp gỡ, giao lưu, chia sẻ và cùng được tôn trọng.