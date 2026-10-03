Giải leo núi Bước chân trên mây: 'Mỗi nhà báo là một đại sứ du lịch'

Chinh phục con đường đá cổ Pavi 2026

"Bước chân trên mây" là giải leo núi dành riêng cho các nhà báo, phóng viên đang công tác tại các cơ quan thông tấn, báo chí trên cả nước. Qua những cung đường giữa núi rừng Tây Bắc, người tham gia không chỉ thử sức với địa hình, thời tiết và giới hạn thể lực, mà còn có dịp đến gần hơn với đời sống đồng bào vùng cao, với những câu chuyện nằm ngoài đường đua nhưng lại rất gần với nghề báo.

Bà Hà Thị Nga, Phó chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam có cuộc trao đổi nhanh cùng nhà báo Trần Ngọc Hà Phó tổng biên tập Báo Pháp luật Việt Nam về giải leo núi” Bước chân trên mây - chinh phục con đường đá cổ Pavi năm 2026”.

Giải năm nay được tổ chức ngày 4/10/2026 trên đường đá cổ Pa Vi, thuộc xã Sin Suối Hồ, tỉnh Lai Châu. Đây không chỉ là một cuộc tranh tài về sức bền, tốc độ mà còn là hành trình để các vận động viên trải nghiệm vẻ đẹp nguyên sơ của núi rừng vùng cao. Anh Nguyễn Thượng Việt, một vận động viên tham gia giải, cho biết đây là lần đầu anh đến bản Sin Suối Hồ. Đã nghe về con đường đá cổ Pavi từ lâu nhưng chưa có dịp trải nghiệm, anh hào hứng chờ đợi hành trình chinh phục cung đường này.

Tiếp nối thành công của các mùa giải trước, năm 2026, Ban tổ chức lựa chọn con đường đá cổ Pavi của tỉnh Lai Châu làm cung đường thi đấu chính. Đây được đánh giá là một trong những tuyến đường đá cổ độc đáo, giàu giá trị lịch sử còn được lưu giữ tương đối nguyên vẹn tại vùng núi phía Bắc Việt Nam.

Con đường Pavi được xây dựng từ đầu thế kỷ XX, trong thời kỳ Pháp thuộc, nhằm kết nối khu vực Lai Châu với Sa Pa. Trên địa hình hiểm trở, nhiều đoạn đường được lát bằng những phiến đá lớn, xếp thủ công theo kỹ thuật truyền thống để bảo đảm độ bền và khả năng lưu thông quanh năm.

Tham dự giải, các nhà báo đến từ các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương có dịp thử sức, vượt qua giới hạn của bản thân và tích lũy những trải nghiệm ý nghĩa. Giá trị đọng lại là bản lĩnh, ý chí vượt khó — những phẩm chất cần thiết đối với người làm báo bám cơ sở.

Từ đường đua đến cơ hội phát triển du lịch

Chia sẻ với Báo Xây dựng trước ngày khai mạc, ông Trần Ngọc Hà, Phó tổng biên tập Báo Pháp luật Việt Nam, đồng Trưởng ban tổ chức giải "Bước chân trên mây – Chinh phục con đường đá cổ Pavi 2026" cho biết, bên cạnh mục tiêu khuyến khích rèn luyện thể dục, thể thao, nâng cao sức khỏe, giải còn góp phần tăng cường sự đoàn kết, tinh thần cống hiến, sáng tạo của những người làm báo, từ đó tạo thêm chất liệu cho các tác phẩm về đất nước, con người Việt Nam.

Ông Trần Ngọc Hà, Phó tổng biên tập Báo Pháp luật Việt Nam, đồng Trưởng ban tổ chức giải chia sẻ: “Mỗi nhà báo trở thành một đại sứ du lịch”.

"Giải có một ý nghĩa xã hội rất lớn là lan tỏa du lịch. Có nhiều nơi giàu tiềm năng làm du lịch nhưng đời sống đồng bào còn khó khăn. Khi 'Bước chân trên mây' đi qua những vùng đất như vậy, mỗi nhà báo trở thành một đại sứ du lịch, lan tỏa vẻ đẹp, văn hóa, con người đến độc giả, du khách. Điều này giúp kinh tế địa phương khởi sắc. Mùa 3 của giải tại Lai Châu góp phần thúc đẩy du lịch, giúp người dân có thêm việc làm, phát triển kinh tế địa phương", ông Hà chia sẻ.

Ông Trần Văn Công, Phó giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lai Châu cho biết: "Những năm qua, tỉnh đã tổ chức các giải leo núi, marathon nhằm khai thác lợi thế sẵn có và quảng bá tiềm năng du lịch. Chúng tôi mong rằng giải 'Bước chân trên mây' mùa 3 sẽ góp phần đưa vẻ đẹp thiên nhiên, văn hóa và con người Lai Châu đến gần hơn với du khách trong nước và quốc tế".

Một số hình ảnh trước ngày khai mạc giải leo núi Bước chân trên mây mùa 3 tại Lai Châu.

Tham gia giải, các vận động viên còn có cơ hội trải nghiệm những cánh rừng nguyên sinh, triền núi hùng vĩ, thác nước, suối tự nhiên và các bản làng của đồng bào Mông, Dao, Hà Nhì... Đây là không gian trải nghiệm độc đáo, nơi vẻ đẹp thiên nhiên hòa quyện với đời sống văn hóa truyền thống của cộng đồng cư dân bản địa.

Theo ban tổ chức, điểm nổi bật của mùa giải năm nay là lần đầu tiên ban tổ chức mở rộng đối tượng tham gia thông qua việc phát hành BIB dành cho các vận động viên phong trào trên cả nước.

Bên cạnh 100 nhà báo, phóng viên thuộc các cơ quan thông tấn, báo chí, giải đấu sẽ chào đón đông đảo vận động viên chuyên nghiệp, vận động viên phong trào và những người yêu thích bộ môn chạy địa hình.

Việc mở rộng quy mô tham dự không chỉ tạo thêm cơ hội trải nghiệm cho cộng đồng yêu thể thao mà còn góp phần lan tỏa hình ảnh con đường đá cổ Pavi và tỉnh Lai Châu đến đông đảo công chúng qua những câu chuyện, hình ảnh và trải nghiệm thực tế.

Ngày 27/2/2026, Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu đã phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch tỉnh Lai Châu thời kỳ 2021–2030, tầm nhìn đến năm 2050 (QĐ 333/QĐ-UBND). Theo đó, Lai Châu đặt mục tiêu đến năm 2030 trở thành tỉnh phát triển trung bình của vùng trung du và miền núi phía Bắc. Quy hoạch xác định phát triển nhanh gắn với bền vững, hài hòa giữa tăng trưởng kinh tế, tiến bộ xã hội và bảo vệ môi trường. Khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số được coi là động lực then chốt để nâng cao chất lượng tăng trưởng, khai thác hiệu quả tài nguyên. Văn hóa và con người là nền tảng, nguồn lực nội sinh của sự phát triển; con người là trung tâm, chủ thể và mục tiêu của phát triển bền vững".