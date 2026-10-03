Hà Nội: Hơn 1.000 người đưa sắc màu năm châu xuống phố

Trong khuôn khổ Lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ hai, ngày 3/10 Lễ hội đường phố "Sắc màu năm châu" đã diễn ra tại không gian phố đi bộ quanh Hồ Hoàn Kiếm, quy tụ 15 đoàn nghệ thuật trong nước và quốc tế đến từ nhiều khu vực trên thế giới cùng các nghệ nhân, nghệ sĩ Việt Nam.

Các đoàn xuất hiện trong trang phục truyền thống, kết hợp âm nhạc, vũ điệu và hoạt động giao lưu với khán giả, đưa không khí lễ hội từ sân khấu ra không gian phố đi bộ.

Chương trình do UBND thành phố Hà Nội chỉ đạo nội dung; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội chủ trì, chỉ đạo Nhà hát Múa rối Thăng Long tổ chức thực hiện.

Với chủ đề "Hội tụ di sản - Kiến tạo tương lai", lễ hội được xây dựng như một không gian giao lưu văn hóa cởi mở, nơi những giá trị truyền thống của Việt Nam gặp gỡ, đối thoại với các nền văn hóa trên thế giới.

Phát biểu tại lễ hội, ông Phạm Tuấn Long – Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội cho biết Hồ Hoàn Kiếm là trung tâm lịch sử, văn hóa của Thăng Long - Hà Nội. Việc tổ chức "Sắc màu năm châu" tại không gian này tạo điều kiện để âm nhạc, trang phục truyền thống, nghệ thuật biểu diễn và những nét văn hóa đặc sắc của nhiều quốc gia đến gần hơn với cộng đồng.

Thay vì bó hẹp trong sân khấu, nghệ thuật được đưa trực tiếp xuống đường phố, hòa vào đời sống của người dân và du khách. Sự kết hợp giữa nghệ thuật Việt Nam với các đoàn nghệ thuật quốc tế biến không gian phố đi bộ quanh Hồ Hoàn Kiếm thành một sân khấu văn hóa mở, nơi công chúng vừa thưởng thức nghệ thuật vừa trực tiếp tham gia vào không khí lễ hội.

Ông Phạm Tuấn Long – Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội phát biểu tại Lễ hội đường phố "Sắc màu năm châu".

Theo Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội, đây cũng là cách phát huy giá trị của Di sản quốc gia đặc biệt Hồ Hoàn Kiếm trong một không gian văn hóa mở, nơi truyền thống gặp gỡ hiện đại, nghệ thuật đến gần cộng đồng và kết nối bạn bè quốc tế.

Ông Long nhấn mạnh, Hà Nội là Thủ đô nghìn năm văn hiến, luôn rộng mở và chủ động kết nối với bạn bè quốc tế. Việc UNESCO ghi danh Hà Nội là "Thành phố vì hòa bình" và "Thành phố sáng tạo" là nền tảng để Thủ đô tiếp tục phát huy vai trò của văn hóa trong tiến trình hội nhập.

"Chúng tôi luôn coi văn hóa là cây cầu bền vững để con người đến gần nhau hơn. Qua văn hóa, chúng ta hiểu thêm về lịch sử, truyền thống, cách sống và những giá trị cốt lõi mà mỗi dân tộc đang gìn giữ từ đó cùng chia sẻ và tôn trọng sự đa dạng", ông Long cho hay.

Theo ông Long, trong một thế giới ngày càng kết nối, văn hóa và nghệ thuật có khả năng đưa con người đến gần nhau mà không nhất thiết phải có chung một ngôn ngữ. Mỗi dân tộc đều mang trong mình những giá trị và vẻ đẹp riêng, khi được chia sẻ và giao lưu những sắc màu ấy góp phần làm phong phú thêm bức tranh văn hóa chung của nhân loại.

Điểm nhấn của lễ hội là cuộc diễu hành áo dài Việt Nam kết hợp với trang phục truyền thống của các quốc gia, quy tụ hơn 1.000 người. Những tà áo dài Việt Nam cùng sắc màu trang phục truyền thống quốc tế tạo nên một bức tranh văn hóa đa dạng giữa không gian trung tâm Thủ đô.

Các đoàn nghệ thuật quốc tế mang đến Hà Nội những sắc màu văn hóa đặc trưng của nhiều quốc gia trên thế giới.

Các tiết mục nghệ thuật truyền thống Việt Nam được giới thiệu cùng những màn trình diễn của các đoàn quốc tế.

Lễ hội năm nay có sự tham gia của các đoàn nghệ thuật và tổ chức văn hóa đến từ nhiều quốc gia như Áo, Angola, Azerbaijan, Bangladesh, Trung Quốc, Iran, Lào, Mông Cổ, Ma-rốc, Philippines, Tây Ban Nha, Ukraina, Peru, Sri Lanka và Việt Nam.

Sự góp mặt của các đoàn nghệ thuật quốc tế mang đến nhiều loại hình nghệ thuật và di sản đặc sắc, từ âm nhạc truyền thống, múa dân gian đến các loại hình nghệ thuật trình diễn và võ thuật truyền thống. Đồng hành cùng các đoàn quốc tế là lực lượng Lân - Sư - Rồng, nghệ nhân, nghệ sĩ nghệ thuật truyền thống Thủ đô, phụ nữ Hà Nội, Câu lạc bộ Văn hóa Áo dài Việt Nam, người mẫu và nghệ sĩ.

Có mặt tại lễ hội, Hồng Hạnh - sinh viên Trường Đại học Đại Nam cho biết, cô biết đến chương trình qua những video được chia sẻ trên mạng xã hội. Sau khi thấy bạn bè đăng tải hình ảnh về lễ hội và các đoàn nghệ thuật quốc tế, Hạnh rủ bạn đến xem trực tiếp.

"Đây là lần đầu tiên mình được xem một lễ hội đường phố quy mô như thế này tại Hà Nội. Mình ấn tượng với các đoàn nghệ sĩ nước ngoài trong trang phục truyền thống và không khí giao lưu giữa người biểu diễn với khán giả.

Bình thường muốn xem những tiết mục như thế này có lẽ phải đến sân khấu hoặc các chương trình biểu diễn riêng nhưng hôm nay mọi người có thể đứng ngay trên phố và cùng thưởng thức", Hạnh nói với Người Đưa Tin.

Nữ sinh cho rằng điều thú vị của lễ hội là mỗi đoàn nghệ thuật mang đến một màu sắc riêng, từ trang phục, âm nhạc đến cách trình diễn.

"Mình thích nhất phần diễu hành vì cảm giác rất gần gũi. Mọi người vừa đi bộ quanh Hồ Gươm vừa có thể xem biểu diễn. Có những tiết mục mình chưa từng biết đến nên khá tò mò và muốn tìm hiểu thêm về văn hóa của các nước", Hạnh chia sẻ.

Lộ trình diễu hành bắt đầu từ khu vực Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, đi qua đền Bà Kiệu và kết thúc tại sân khấu chính ở Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục. Trên hành trình, công chúng được thưởng thức các tiết mục âm nhạc, nghệ thuật truyền thống và trình diễn trang phục.

Thông qua "Sắc màu năm châu", Hà Nội tiếp tục giới thiệu hình ảnh một Thủ đô giàu bản sắc, thân thiện, cởi mở, sáng tạo và hội nhập. Sự gặp gỡ của các nền văn hóa không chỉ tạo nên một ngày hội nghệ thuật giữa lòng thành phố, mà còn góp phần vun đắp sự hiểu biết, tình hữu nghị và những nhịp cầu hợp tác giữa các cộng đồng.