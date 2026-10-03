Bức tranh rực rỡ trong Lễ hội diễu hành đường phố 'Sắc màu năm châu' Hà Nội 2026

Những nhịp điệu âm thanh rộn ràng, hòa cùng sắc màu rực rỡ trên những bộ trang phục truyền thống đã trở thành điểm nhấn, tạo nên nét đặc sắc làm bừng sáng không gian phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm, nơi các đoàn nghệ thuật trong và ngoài nước tham gia giao lưu với người dân Thủ đô và du khách quốc tế tại Lễ hội diễu hành đường phố "Sắc màu năm châu," sự kiện trong khuôn khổ Lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ hai năm 2026.

Sự kiện diễu hành đường phố "Sắc màu năm châu" là một trong những điểm nhấn được chờ đón nhất trong khuôn khổ Lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ hai, diễn ra từ ngày 1/10 đến 4/10/2026 với chủ đề "Hội tụ di sản - Kiến tạo tương lai."

Với thông điệp về sự hòa bình, tình hữu nghị và tinh thần mở rộng giao lưu giữa Việt Nam và bạn bè quốc tế, sự kiện diễu hành "Sắc màu năm châu" không chỉ là sân khấu biểu diễn những trang phục truyền thống, mà còn là nhịp cầu để kéo gần khoảng cách giữa các nền văn hóa.

Thông qua âm nhạc, điệu múa và các trang phục mang đậm bản sắc dân tộc, các nghệ sỹ từ khắp năm châu cùng những người dân Thủ đô và các du khách quốc tế đã cùng tạo nên một bức tranh rực rỡ sắc màu giữa không gian mùa thu Hà Nội.

Khác với những chương trình biểu diễn tại sân khấu cố định, sự kiện diễu hành "Sắc màu năm châu" xóa bỏ ranh giới giữa nghệ sỹ và khán giả. Du khách có cơ hội nhún nhảy, hòa nhịp cùng các đoàn vũ công quốc tế ngay trên tuyến phố đi bộ, chụp ảnh kỷ niệm với các nghệ sĩ mang trang phục truyền thống độc đáo.

Lễ hội diễu hành đường phố "Sắc màu năm châu" năm 2026 không chỉ mang lại sân chơi giải trí ấn tượng cho cộng đồng, mà còn góp phần kích cầu du lịch mùa Thu, thu hút đông đảo du khách trong và ngoài nước, khẳng định năng lực kết nối và tổ chức các sự kiện văn hóa tầm cỡ quốc tế của Thủ đô./.