Hà Nội đoạt 2 giải thưởng lớn, tiếp tục khẳng định sức hút trên bản đồ du lịch châu Á

Thành phố Hà Nội vinh dự được trao hai giải thưởng gồm “Điểm đến du lịch thành phố cho kỳ nghỉ ngắn ngày hàng đầu châu Á” và “Điểm đến văn hóa hàng đầu Việt Nam”. Ảnh. M.H

Tại Lễ trao Giải thưởng Du lịch thế giới (World Travel Awards) khu vực châu Á, châu Đại Dương và Ấn Độ Dương, tổ chức tại Maldives ngày 27-9-2026, thành phố Hà Nội vinh dự được trao hai giải thưởng gồm “Điểm đến du lịch thành phố cho kỳ nghỉ ngắn ngày hàng đầu châu Á” (Asia’s Leading City Break Destination) và “Điểm đến văn hóa hàng đầu Việt Nam” (Vietnam’s Leading City Cultural Destination).

Đáng chú ý, đây là lần thứ năm liên tiếp, từ năm 2022 đến năm 2026, Hà Nội được vinh danh ở hạng mục “Điểm đến du lịch thành phố cho kỳ nghỉ ngắn ngày hàng đầu châu Á”. Kết quả này tiếp tục ghi nhận sức hấp dẫn của Thủ đô đối với du khách trong nước và quốc tế, đặc biệt là những người tìm kiếm kỳ nghỉ ngắn ngày với nhiều trải nghiệm phong phú.

Với lợi thế về cảnh quan đô thị, hệ thống di sản, không gian văn hóa và các dịch vụ du lịch đa dạng, Hà Nội có khả năng đáp ứng nhiều nhu cầu trải nghiệm trong khoảng thời gian lưu trú ngắn. Việc liên tiếp được vinh danh tại hạng mục này cho thấy sức hút của điểm đến Thủ đô trong bối cảnh du khách ngày càng quan tâm đến những hành trình kết hợp khám phá văn hóa, lịch sử và trải nghiệm đời sống địa phương.

Ở hạng mục “Điểm đến văn hóa hàng đầu Việt Nam”, năm 2026 đánh dấu lần thứ 3 Hà Nội giành chiến thắng ở hạng mục “Điểm đến văn hoá hàng đầu Việt Nam - Vietnam’s Leading City Cultural Destination” (liên tiếp trong các năm 2024, 2025 và 2026). Giải thưởng ghi nhận những giá trị văn hóa, lịch sử và truyền thống của thành phố, nơi lưu giữ hệ thống di sản văn hóa vật thể và phi vật thể phong phú được gìn giữ, phát huy qua nhiều thế kỷ.

Các đại diện du lịch xuất sắc nhất năm 2026 khu vực châu Á, châu Đại Dương và Ấn Độ Dương, nhận "Giải Oscar ngành du lịch" tại Maldives tối 27-9-2026. Ảnh: Worldtravelawards

Với bề dày hơn 1.000 năm lịch sử, Hà Nội hội tụ những giá trị đặc sắc của văn hóa dân tộc, tạo nên sức hấp dẫn riêng đối với du khách yêu thích khám phá lịch sử, kiến trúc, phong tục và đời sống văn hóa. Đây cũng là nền tảng để thành phố phát triển các sản phẩm du lịch gắn với di sản, từng bước đưa những giá trị truyền thống đến gần hơn với công chúng trong nước và quốc tế.

Bên cạnh lợi thế về tài nguyên văn hóa, Hà Nội không ngừng phát triển hạ tầng, dịch vụ và các sản phẩm du lịch chất lượng cao nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng của du khách. Việc kết hợp bảo tồn, phát huy giá trị di sản với đổi mới sản phẩm và nâng cao chất lượng phục vụ góp phần làm phong phú trải nghiệm tại điểm đến, đồng thời quảng bá hình ảnh Thủ đô và du lịch Việt Nam trên trường quốc tế.

Trong định hướng phát triển du lịch, văn hóa và di sản không chỉ là nguồn tài nguyên quan trọng mà còn tạo nên bản sắc và sức cạnh tranh của Hà Nội. Vì vậy, việc tiếp tục được vinh danh tại World Travel Awards là động lực để thành phố đẩy mạnh khai thác các giá trị đặc trưng, đồng thời gắn phát triển du lịch với bảo tồn di sản và gìn giữ bản sắc văn hóa.

Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 22-8-2026 của Bộ Chính trị về phát triển du lịch Việt Nam trở thành ngành kinh tế mũi nhọn trong kỷ nguyên mới nhấn mạnh vai trò nền tảng của văn hóa, coi bản sắc và chất lượng trải nghiệm là lợi thế cạnh tranh. Trong bối cảnh đó, những giải thưởng quốc tế dành cho Hà Nội góp phần khẳng định ý nghĩa của việc phát huy giá trị văn hóa, lịch sử trong xây dựng thương hiệu điểm đến, đồng thời đặt ra yêu cầu tiếp tục nâng cao chất lượng sản phẩm và dịch vụ du lịch.

Thời gian tới, du lịch Thủ đô định hướng phát triển theo hướng chất lượng cao, xanh, thông minh, sáng tạo và bền vững, gắn với việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW của Bộ Chính trị. Theo định hướng phát triển mạnh ba cực tăng trưởng du lịch của cả nước, Hà Nội sẽ tập trung phát huy lợi thế về văn hóa, di sản, ẩm thực và những giá trị đặc trưng của địa phương.

Cùng với đó, thành phố chú trọng đa dạng hóa, nâng cao chất lượng sản phẩm du lịch, phát triển du lịch văn hóa, du lịch trải nghiệm và kinh tế đêm; tiếp tục đổi mới công tác tuyên truyền, quảng bá, xúc tiến du lịch, tăng cường ứng dụng công nghệ số và nâng cao chất lượng trải nghiệm của du khách.

Những định hướng này góp phần phát huy hiệu quả tiềm năng, thế mạnh của du lịch Thủ đô, tạo thêm sức hấp dẫn cho điểm đến và nâng cao khả năng đáp ứng nhu cầu của các thị trường khách. Qua đó, Hà Nội tiếp tục củng cố vị thế trên bản đồ du lịch khu vực và quốc tế, đồng thời lan tỏa những giá trị văn hóa, lịch sử của Thăng Long – Hà Nội đến bạn bè năm châu.