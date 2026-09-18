Tham ô tiền tỷ, 'trả' 17 năm tù

Bị cáo Khanh tại phiên tòa.

Theo cáo trạng, Lê Thị Phi Khanh là cựu kế toán nghiệp vụ thi hành án của Cục Thi hành án dân sự tỉnh Thừa Thiên-Huế (nay là TP Huế), được giao nhiệm vụ thu thập, xử lý, kiểm tra và báo cáo các vấn đề tài chính liên quan đến tiền, tài sản, vật chứng do đơn vị quản lý. Lợi dụng chức vụ, quyền hạn được giao, từ ngày 6-7-2021 đến ngày 25-12-2024, bị cáo Khanh nhiều lần lập hồ sơ, chứng từ giả để rút tiền từ tài khoản tạm giữ của Cục Thi hành án dân sự tỉnh Thừa Thiên-Huế. Bằng thủ đoạn trên, bị cáo Khanh đã chiếm đoạt tổng số tiền hơn 5,8 tỷ đồng. Xét toàn diện vụ án, HĐXX TAND TP Huế tuyên phạt bị cáo Lê Thị Phi Khanh 17 năm tù về tội: “Tham ô tài sản”.