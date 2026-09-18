Cựu Trưởng Công an TP. Phú Quốc bị tuyên 18 năm tù, đồng phạm 30 năm tù

Bị cáo Lê Văn Mót và Nguyễn Thị Hằng đứng nghe tuyên án.

Theo cáo trạng, từ tháng 1/2018 đến tháng 1/2023, lợi dụng uy tín và sự tin tưởng của các bị hại, Lê Văn Mót đã giới thiệu Nguyễn Thị Hằng đứng ra nhận làm thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để thu tiền.

Mặc dù biết rõ các thửa đất là đất rừng, đất do Nhà nước quản lý, không thể chuyển nhượng và không đủ điều kiện làm thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho cá nhân, hai bị cáo vẫn đưa ra thông tin gian dối, nhận làm thủ tục để chiếm đoạt tiền. Từ tháng 11/2021 đến tháng 3/2022, Lê Văn Mót và Nguyễn Thị Hằng đã lừa đảo, chiếm đoạt của 4 bị hại tổng số tiền 67,745 tỷ đồng.

Ngoài ra, bị cáo Nguyễn Thị Hằng còn sử dụng 20,942 tỷ đồng từ nguồn tiền phạm tội để thực hiện các giao dịch tài chính, kinh doanh và mua bất động sản nhằm che giấu nguồn gốc tiền, qua đó phạm tội rửa tiền.