Xác minh vụ ném đá từ cầu vượt xuống cao tốc Bắc - Nam đoạn qua Hà Tĩnh

Công an phường Hà Huy Tập xác định, ngày 10/9, em N.V.A. (SN 2013, phường Hà Huy Tập) cùng em trai đi xe đạp từ nhà đến khu vực cầu vượt Thạch Tân (phường Hà Huy Tập). Tại đây, A. nhặt một số viên đá nhỏ trên cầu rồi ném xuống phía dưới - nơi các phương tiện đang lưu thông trên tuyến cao tốc theo hướng Nam - Bắc đoạn qua địa bàn Hà Tĩnh.

Em N.V.A. và bố tại cơ quan công an.

Công an phường Hà Huy Tập đã mời em N.V.A. cùng bố là ông N.V.C (SN 1988) đến làm việc. Tại buổi làm việc, A. đã nhận thức được tính chất nguy hiểm của việc ném đá vào các phương tiện và cam kết không tái phạm.

Công an phường Hà Huy Tập đã lập biên bản làm việc, yêu cầu A. nghiêm túc chấp hành các quy định của pháp luật; tuyệt đối không ném đá hoặc các vật khác vào người, phương tiện đang tham gia giao thông. Đồng thời, yêu cầu ông N.V.C. nâng cao trách nhiệm quản lý, giáo dục, nhắc nhở con; thường xuyên phối hợp với lực lượng Công an và chính quyền địa phương trong công tác quản lý, giáo dục trẻ em.

Sự việc cũng là lời cảnh báo đối với các gia đình trong việc tăng cường quản lý, giáo dục trẻ em, tránh để những hành vi nghịch dại dẫn đến hậu quả đáng tiếc.