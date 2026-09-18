Công an Quảng Ninh, Hải Phòng phối hợp dập tắt đám cháy lớn ở chợ Mạo Khê

Ngày 18/9, theo tin từ Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH, Công an TP Quảng Ninh, đơn vị vừa khẩn trương dập đám cháy lớn tại chợ Kim Sơn (phường Mạo Khê, tỉnh Quảng Ninh).

Theo đó, vào 8h10 cùng ngày, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH nhận được tin báo về vụ cháy tại chợ Kim Sơn.

Đám cháy bùng phát từ khu vực kinh doanh quần áo, giày dép ở chợ Kim Sơn.

Sau đó nhanh chóng phát triển thành ngọn lửa khói bao trùm khu vực.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH đã điều động hơn 100 CBCS cùng phương tiện chuyên dụng đến hiện trường, triển khai chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ.

Tuy nhiên, do khu vực bùng phát cháy là điểm kinh doanh quần áo, giày dép là những vật dụng nhạy cảm nên ngọn lửa phát triển nhanh, nguy cơ lan rộng, lực lượng chữa cháy đã đề nghị sự hỗ trợ từ Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH, Công an TP Hải Phòng, có lực lượng ứng trực ở gần điểm cháy theo khoảng cách địa lý.

Lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH tiếp cận hiện trường.

Cảnh sát dùng vòi rồng phun nước phong tỏa đám cháy.

Lực lượng chữa cháy phối hợp đã khẩn trương triển khai lực lượng, phong tỏa khống chế không để đám cháy lan rộng, đồng thời tổ chức sơ tán tài sản, tìm kiếm cứu nạn nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại cho người dân.

Lực lượng chữa cháy khẩn trương dập tắt ngọn lửa.

Sau hơn 30 phút nỗ lực, đến 9h cùng ngày lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an hai TP đã khống chế hoàn toàn đám cháy, ghi nhận ban đầu không có thiệt hại về người.

Hiện Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH, Công an TP Quảng Ninh đang tiếp tục phối hợp, tiến hành khám nghiệm hiện trường, tổ chức bảo vệ tài sản của người dân và điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc để xử lý theo quy định.