Vụ nam sinh siết cổ, đánh người thân: Cơ quan chức năng thông tin vụ việc

Liên quan đến đoạn clip nam sinh lớp 7 siết cổ, đánh người thân được lan truyền trên mạng xã hội, Phòng Văn hóa - Xã hội đặc khu Phú Quốc (tỉnh An Giang) đã có báo cáo về vụ việc.

Theo báo cáo, nam sinh trong clip là em V.M.T., học lớp 7 Trường THCS Hùng Vương. Người bị hành hung là chị N.T.Q.N., 27 tuổi, mợ của T.

Theo thông tin từ VietNamNet, nguyên nhân sự việc bắt nguồn từ chiếc điện thoại của con gái chị N. cùng những mâu thuẫn đã xảy ra trước đó giữa các thành viên trong gia đình.

Camera ghi lại vụ việc.

Ngày 13/9, chị N. nói với người thân rằng T. đã lấy điện thoại của con mình. Thông tin này sau đó được kể lại với chị N.N.M., mẹ của T.

Đến khoảng 6h30 ngày 15/9, khi chị N. chuẩn bị đưa con đi học, chị M. bức xúc hỏi về bằng chứng cho việc T. lấy điện thoại. Trước đó khoảng 15 ngày, hai người phụ nữ này từng xảy ra mâu thuẫn và đánh nhau.

Nghe chuyện mình bị nghi lấy điện thoại, đồng thời nhớ lại việc mẹ từng bị mợ đánh, T. đã lao tới siết cổ chị N. Dù người lớn trong gia đình nhanh chóng can ngăn, nam sinh vẫn tiếp tục đánh, đá vào vùng đầu và cổ của mợ.

Qua làm việc với cơ quan chức năng, T. thừa nhận do bức xúc việc chị N. từng đánh mẹ và việc mình bị cho rằng lấy điện thoại nên đã không kiềm chế được cảm xúc, dẫn đến hành vi như trong đoạn clip.

Nam sinh nhận thức hành động của mình là sai và cho biết, đây là hành vi bộc phát nhất thời. T. cam kết sẽ kiểm soát cảm xúc, đồng thời nhờ người lớn, thầy cô hoặc cơ quan chức năng hỗ trợ nếu xảy ra mâu thuẫn.

Các cơ quan, ban ngành tại đặc khu Phú Quốc đã giải thích để T. hiểu rõ hành vi của mình, yêu cầu em bình tĩnh và tìm sự hỗ trợ từ người lớn khi có vấn đề phát sinh. Đồng thời, địa phương nhấn mạnh đây là bài học để nam sinh sửa sai, tiếp tục học tập và hướng đến tương lai.

Phụ huynh cũng được yêu cầu quan tâm, động viên con trong học tập, hạn chế để những mâu thuẫn trong gia đình ảnh hưởng đến tâm lý của học sinh.

Tại buổi làm việc, đại diện gia đình nam sinh nghiêm túc nhận khuyết điểm và cam kết tăng cường quản lý, quan tâm con em để không xảy ra sự việc tương tự.

Trước đó, đoạn clip ghi lại sự việc được lan truyền trên mạng xã hội, gây chú ý. Hình ảnh cho thấy chị N. đang buộc tóc cho con gái thì T. bất ngờ lao tới siết cổ. Khi được người lớn can ngăn, nam sinh buông tay nhưng sau đó tiếp tục đánh vào lưng, đầu và dùng chân đá vào người chị N., khiến người phụ nữ đau đớn, ngồi gục xuống nền nhà.

Sau khi đoạn clip xuất hiện trên mạng xã hội, các cơ quan chức năng đặc khu Phú Quốc đã vào cuộc xác minh và làm rõ vụ việc.