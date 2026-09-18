Thiếu nữ 16 tuổi chuẩn bị lên xe đi Hà Nội, lời kể sau đó gây chú ý

Theo Cổng Thông tin điện tử Bộ Công an, ngày 17/9, Công an xã Tả Van, tỉnh Lào Cai tiếp nhận trình báo của một gia đình về việc con gái sinh năm 2010 bỏ nhà đi sau khi nhận được lời rủ rê của người lạ qua điện thoại.

Theo đó, khoảng 9h15 cùng ngày, anh S.A.S., trú xã Tả Van, đến cơ quan công an trình báo con gái là S.T.S. (SN 2010) đã rời khỏi nhà.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Tả Van triển khai xác minh, rà soát những thông tin liên quan đến thiếu nữ.

Công an xã Tả Van bàn giao cháu S. về với gia đình an toàn - Ảnh: Bộ Công an

Lực lượng chức năng sau đó xác định S.T.S. đang có mặt tại Bến xe Futa Hà Sơn, phường Sa Pa và chuẩn bị lên xe đi Hà Nội.

Trước tình huống trên, Công an xã Tả Van nhanh chóng tiếp cận, vận động và đưa S.T.S. về trụ sở để xác minh.

Làm việc với cơ quan công an, thiếu nữ cho biết trước đó nhận được cuộc gọi từ một người đàn ông không quen biết. Người này rủ S.T.S. xuống Hà Nội làm việc tại một công ty và nói rằng đã chuẩn bị xe để đưa em đi.

Đáng chú ý, đây không phải lần đầu S.T.S. nhận được lời rủ đi Hà Nội. Theo thông tin từ cơ quan công an, trong năm 2025, em cũng từng nhận được một cuộc gọi với nội dung tương tự nhưng khi đó không đi.

Đến khoảng 11h15 ngày 17/9, sau khi hoàn tất các thủ tục cần thiết, Công an xã Tả Van đã bàn giao S.T.S. an toàn cho gia đình tiếp tục chăm sóc, quản lý.