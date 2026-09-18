Xúc động hình ảnh CSGT sơ cứu, đưa người đàn ông đột quỵ đến bệnh viện

Clip CSGT cứu người đàn ông đột quỵ. Nguồn: CACC.

Sáng ngày 18/9, trong lúc làm nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát và bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên tuyến Quốc lộ 32 (đoạn qua xã Hát Môn, Hà Nội), Tổ công tác thuộc Đội Cảnh sát giao thông (CSGT) đường bộ số 9, Phòng CSGT Công an TP. Hà Nội do Trung tá Phạm Việt Dũng làm Tổ trưởng đã kịp thời sơ cứu cho một người dân bị đột quỵ.

Cụ thể, vào khoảng 8h30, khi đến khu vực Km20+500, Tổ công tác nhận được tin báo từ người dân về việc có một người đàn ông bất ngờ bất tỉnh ngay tại quán ăn ven đường. Ngay lập tức, các cán bộ, chiến sĩ đã nhanh chóng tiếp cận hiện trường để hỗ trợ.

Hình ảnh CSGT sơ cứu người đàn ông bị đột quỵ. Ảnh trích xuất từ clip.

Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện một người đàn ông trung niên đang nằm bất tỉnh trên sàn nhà. Nhận thấy tình thế nguy cấp, Tổ công tác đã khẩn trương thực hiện các thao tác sơ cứu ban đầu, đồng thời liên hệ ngay với Bệnh viện Đa khoa Đan Phượng để đề nghị hỗ trợ y tế khẩn cấp.

Chỉ ít phút sau, đội ngũ y bác sĩ đã có mặt tại hiện trường, phối hợp cùng lực lượng CSGT tiếp tục các biện pháp cấp cứu chuyên sâu và đưa bệnh nhân về bệnh viện điều trị.

Nhờ sự hỗ trợ kịp thời, nạn nhân đã hồi tỉnh và dần ổn định sức khỏe. Danh tính người bệnh được xác định là ông Đỗ Kim T. (sinh năm 1975, thường trú tại xã Hát Môn, Hà Nội).

Ông T. chia sẻ, sáng cùng ngày, khi đang ngồi ăn sáng thì ông bất ngờ cảm thấy xây xẩm mặt mày rồi ngất đi, đến khi tỉnh lại mới biết mình vừa được các chiến sĩ công an và y bác sĩ cứu sống.

Hiện Đội CSGT đường bộ số 9 đã liên hệ với gia đình ông T. để bàn giao ông cho gia chăm sóc. Hành động đẹp và tinh thần trách nhiệm vì nhân dân phục vụ của Tổ công tác sau khi lan truyền trên mạng xã hội đã nhận được rất nhiều lời khen ngợi từ cộng đồng.

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