Vụ gần 20 người thân kéo đến bệnh viện: Công an làm rõ việc cô gái giả mang thai

Ngày 18/9, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, Công an phường Vĩnh Phúc đang làm rõ vụ việc gần 20 người trong một gia đình đến Bệnh viện Hữu nghị Lạc Việt (phường Vĩnh Phúc) yêu cầu giải thích thông tin liên quan đến việc khám, chỉ định bỏ thai.

Bệnh viện Hữu nghị Lạc Việt. Ảnh: BV

Vụ việc bắt nguồn từ việc chị N.T.N.A. (27 tuổi, trú tại xã Tam Dương) nói với gia đình rằng mình mang thai và thường xuyên đi thăm khám.

Đến ngày dự sinh không thấy chị A. đi đẻ, người thân hỏi thì chị này cho biết thai nhi bị dị tật, bệnh viện chỉ định bỏ thai.

Gia đình sau đó đưa chị A. đến bệnh viện tuyến trung ương thăm khám và nhận được kết luận chị A. không mang thai. Khi được hỏi trước đó khám ở đâu, bác sĩ nào chỉ định bỏ thai, chị A. nói đã khám tại Bệnh viện Hữu nghị Lạc Việt.

Chưa xác minh lại thông tin, gần 20 người trong gia đình đã đến Bệnh viện Hữu nghị Lạc Việt để yêu cầu làm rõ. Ông N.K.H. (bố chị A.) còn livestream vụ việc trên Facebook.

Công an phường Vĩnh Phúc đã mời những người liên quan đến làm việc, gồm các thành viên gia đình, đội ngũ bác sĩ, lễ tân, bảo vệ và người quản lý hệ thống camera giám sát của Bệnh viện Hữu nghị Lạc Việt.

Tại cơ quan công an, chị A. thừa nhận đã nói dối gia đình về chuyện mang thai.

Cơ quan công an đang xử lý vụ việc theo quy định, đồng thời tiếp tục xác minh các trường hợp đăng tải, chia sẻ lại thông tin làm ảnh hưởng đến uy tín của Bệnh viện Hữu nghị Lạc Việt.