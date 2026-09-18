Sự thật ngã ngửa vụ nhóm người livestream chửi bới Bệnh viện Lạc Việt

Trước đó, khoảng 15h45 ngày 17/9, một nhóm khoảng 10 người đến tầng 1, Tòa nhà Quốc tế, Bệnh viện Hữu nghị Lạc Việt (phường Vĩnh Phúc, tỉnh Phú Thọ) có hành vi quay video, phát livestream, to tiếng, chửi bới, gây mất an ninh, trật tự; làm đình trệ hoạt động khám chữa bệnh tại Bệnh viện.

Đối tượng liên quan đến vụ án - Ảnh: Công an tỉnh Phú Thọ.

Hành vi trên không chỉ gây ảnh hưởng đến hoạt động khám, chữa bệnh và sinh hoạt bình thường của bệnh nhân, người nhà bệnh nhân, cán bộ, nhân viên bệnh viện mà còn thu hút khoảng 17.000 lượt tương tác, bình luận, chia sẻ trên mạng xã hội, tiềm ẩn nguy cơ làm phức tạp tình hình an ninh trật tự.

Qua xác minh ban đầu, cơ quan công an xác định: Xuất phát từ thông tin do Nguyễn Thị Ng. A (SN 1999, trú tại xã Hợp Lý, tỉnh Phú Thọ) cung cấp cho người thân về việc bản thân đang mang thai. Ngày 17/9, gia đình đưa A đến Bệnh viện Phụ sản Trung ương kiểm tra, kết quả xác định A không mang thai. Tuy nhiên, A nói với gia đình rằng, ngày 16/9, A đến khám tại Bệnh viện Hữu nghị Lạc Việt kiểm tra, bác sĩ nói “thai của A bị dị tật nên phải bỏ”.

Đối tượng livetream thu hút nhiều lượng tương tác - Ảnh: Công an tỉnh Phú Thọ.

Sau khi biết sự việc, tin lời con gái nói, bố đẻ A là Nguyễn K. H (SN 1976, trú tại xã Tam Dương) cùng người nhà của A đã đến Bệnh viện Hữu nghị Lạc Việt. Tại đây, Hồng sử dụng tài khoản Facebook cá nhân để phát livestream, có lời nói chửi bới, gây mất trật tự và cung cấp thông tin sai sự thật liên quan đến bệnh viện.

Nội dung livestream thu hút lượng lớn người xem, tương tác, bình luận và chia sẻ, gây ảnh hưởng đến hoạt động bình thường, uy tín của bệnh viện, đồng thời tác động đến tâm lý của bệnh nhân, người nhà bệnh nhân và cán bộ, nhân viên đang làm việc tại đây.

Hiện Công an tỉnh Phú Thọ đang tiếp tục điều tra và xử lý theo quy định pháp luật.