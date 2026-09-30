Thái Lan chi 9,2 tỷ USD chống ngập

Ngập lụt do mưa lớn kéo dài tại Bangkok, Thái Lan. Ảnh: THX/TTXVN phát

Trong số này, dự án lớn nhất là xây dựng hệ thống kênh tiêu thoát lũ Chai Nat - Pa Sak - Vịnh Thái Lan, với vốn đầu tư 165 tỷ baht (khoảng 5,1 tỷ USD). Dự án nhằm tăng năng lực tiêu thoát nước, giảm diện tích ngập tại lưu vực sông Chao Phraya và tăng khả năng trữ nước phục vụ mùa khô. Dự kiến dự án khởi công năm 2027 và hoàn thành sau khoảng 8 năm.

Chính phủ Thái Lan cũng dành 95 tỷ baht (khoảng 2,9 tỷ USD) để cải thiện hệ thống thủy lợi khu vực phía Đông hạ lưu sông Chao Phraya, nhằm tăng khả năng tiêu thoát nước lũ ra biển và giảm ngập lụt thường xuyên. Ngoài ra, hơn 700 dự án phòng, chống ngập lụt tại miền Nam dự kiến được triển khai với kinh phí 30-40 tỷ baht (khoảng 920 triệu-1,23 tỷ USD).

Ngập sâu tại thủ đô Bangkok, Thái Lan do mưa lớn ngày 26/9/2026. Ảnh: THX/TTXVN phát

Các kế hoạch trên được thúc đẩy sau khi Bangkok và vùng phụ cận hứng chịu mưa lớn gây ngập trên diện rộng, làm gián đoạn giao thông và ảnh hưởng hoạt động kinh tế. Chính phủ Thái Lan đang hướng tới việc tăng năng lực tiêu thoát, quản lý nước lũ và trữ nước, qua đó giảm thiệt hại do ngập lụt và chủ động ứng phó với nguy cơ ngập trong dài hạn.