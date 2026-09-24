Tết Trung thu trong nhịp sống số

Trẻ em hân hoan trong dịp Tết Trung thu. (Ảnh: Anh Thư)

Từ ánh trăng tuổi thơ...

Rằm tháng Tám từ lâu đã trở thành một dấu mốc đặc biệt trong đời sống văn hóa của người Việt. Đó là mùa của ánh trăng, của những chiếc đèn lồng, tiếng trống múa lân, mâm cỗ và những cuộc sum họp gia đình.

Với trẻ nhỏ, Trung thu thường bắt đầu bằng một sự háo hức rất tự nhiên: Chờ đến buổi tối để được rước đèn, phá cỗ, xem múa lân. Với người lớn, mùa trăng lại dễ đánh thức những ký ức đã nằm sâu trong tuổi thơ - một chiếc đèn từng tự làm, một mâm cỗ đơn sơ với chuối, bưởi, lựu... hay một buổi tối cả gia đình cùng ngồi dưới ánh trăng.

Trong đời sống truyền thống, ngày Rằm tháng Tám không chỉ có niềm vui dành cho trẻ nhỏ. Ban ngày, các gia đình làm lễ cúng gia tiên, đến buổi tối, mâm cỗ được bày ra, mọi người cùng thưởng trăng, trẻ em rước đèn, vui chơi. Sau những nghi thức ấy là một điều rất giản dị: Các thành viên trong gia đình có một khoảng thời gian để ở bên nhau.

Mâm cỗ Trung thu vì vậy không chỉ là câu chuyện của bánh trái. Chiếc bánh nướng, bánh dẻo, mâm quả, chiếc đèn hay tiếng trống, những nụ cười, những câu chuyện kể đều giúp khoảng cách giữa các thế hệ như ngắn lại. Một đứa trẻ hôm nay có thể chưa hiểu hết ý nghĩa của những phong tục xa xưa nhưng qua việc cùng cha mẹ chuẩn bị mâm cỗ, tự làm một chiếc đèn ông sao hay ngồi nghe ông bà kể chuyện Trung thu ngày xưa, các em sẽ ít nhiều có cảm giác hân hoan, ấm áp.

Trong những năm gần đây, diện mạo Trung thu đã thay đổi khá nhiều. Nhịp sống nhanh hơn, thị trường hàng hóa phong phú, hiện đại hơn. Những chiếc bánh Trung thu ngày càng đa dạng về hình thức, mẫu mã, những chiếc đèn lồng có nhiều kiểu dáng, chất liệu, các hoạt động dành cho trẻ em cũng trở nên phong phú hơn.

Sự thay đổi ấy đôi khi khiến người ta có cảm giác Trung thu hôm nay đã xa Trung thu xưa. Nhưng nhìn ở một góc khác, đó có thể chỉ là cách một phong tục lâu đời thích nghi với đời sống mới. Ngay cả sự thay đổi từ Tết Trung thu vốn mang nhiều ý nghĩa gia đình, cộng đồng sang một ngày hội dành nhiều sự chú ý, thú vị cho trẻ em cũng không làm mất đi tinh thần đoàn viên. Ngược lại, trẻ em có thể trở thành lý do để ông bà, cha mẹ và con cháu cùng tìm về một không gian chung, cùng bên nhau để chia sẻ, nói cười.

Một chiếc đèn được mua ở cửa hàng có thể không giống chiếc đèn cha mẹ từng làm khi còn nhỏ. Một hộp bánh nướng bánh dẻo đắt đỏ được đặt mua có thể không giống mâm cỗ đơn sơ ngày xưa. Nhưng nếu tối Trung thu, các thành viên trong gia đình vẫn ngồi cạnh nhau, chia nhau miếng bánh, kể cho nhau nghe những câu chuyện của một năm đã qua, thì tinh thần của ngày Tết ấy vẫn còn.

Bởi thực tế, giá trị của Trung thu không nằm hoàn toàn ở việc chiếc đèn có truyền thống đến đâu hay mâm cỗ có đủ đầy thế nào. Điều quan trọng hơn là cha mẹ - con cái có gần nhau không.

Những gương mặt trẻ thơ mỗi mùa Trung thu về. (Ảnh: Anh Thư)

Khi Trung thu bước vào đời sống số

Dường như công nghệ đang làm thay đổi cách trẻ em vui chơi, học tập và giao tiếp. Một phần tuổi thơ hôm nay diễn ra trên màn hình. Trò chơi điện tử, video, mạng xã hội và nhiều hình thức giải trí số đã trở thành một phần quen thuộc trong đời sống của trẻ.

Trong bối cảnh ấy, Trung thu truyền thống vẫn mang trong mình ý nghĩa riêng. Đó là cơ hội để trẻ tạm rời màn hình và bước vào một không gian có thật, đó là ánh trăng, tiếng trống, những người thân ngồi cạnh nhau mà không dán mắt vào màn hình điện thoại. Nhưng điều đó không có nghĩa Trung thu phải đứng ngoài công nghệ.

Ngược lại, công nghệ có thể trở thành một phương tiện để những giá trị cũ được kể lại bằng ngôn ngữ mới. Một câu chuyện về nguồn gốc Trung thu có thể được trẻ tiếp cận qua hình ảnh, video hay những sản phẩm số. Những bài hát, hình ảnh về múa lân, đèn ông sao, mâm cỗ truyền thống có thể được chia sẻ rộng rãi trên các nền tảng trực tuyến.

Hoạt động làm đèn, làm mặt nạ hay tìm hiểu phong tục Trung thu nếu được tổ chức phù hợp cũng có thể kết hợp giữa trải nghiệm trực tiếp và công nghệ. Điều đáng nói là công nghệ chỉ nên là phương tiện chứ không thể thay thế hoàn toàn trải nghiệm mà một đứa trẻ có được khi tự tay làm một chiếc đèn, cùng cha mẹ chuẩn bị mâm cỗ hoặc cùng xem rước đèn.

Bởi giáo dục văn hóa không chỉ giúp trẻ biết một phong tục có từ bao giờ. Quan trọng hơn là giúp trẻ cảm nhận được vì sao phong tục ấy vẫn có ý nghĩa với con người ngày nay. Với trẻ em, một chiếc đèn đông sao, đèn cáp chép có thể chỉ là món đồ chơi. Nhưng khi được người lớn kể rằng ngày trước ông bà, cha mẹ cũng từng háo hức với ánh đèn ấy, chiếc đèn trở thành một sợi dây kết nối các thế hệ. Đó có lẽ là điều Trung thu cần trong thời đại số - không phải cố giữ nguyên mọi hình thức của quá khứ mà giữ được tinh thần bên trong.

Trẻ em hôm nay không cần phải sống giống tuổi thơ của cha mẹ để yêu văn hóa truyền thống. Các em có thể đón Trung thu theo cách của thế hệ mình, có thể biết đến Trung thu qua những phương tiện hiện đại nhưng vẫn cần có cơ hội được trải nghiệm sự sum họp, sẻ chia và niềm vui cùng những người xung quanh.

Ở góc độ giáo dục, đây là phần ý nghĩa nhất của Trung thu. Bởi giữa rất nhiều nội dung có thể xuất hiện trên một màn hình, ký ức về một buổi tối cả gia đình cùng ngồi bên nhau lại là thứ không dễ được tạo ra bằng công nghệ. Nó cần thời gian, sự hiện diện và tình cảm. Có lẽ, đó cũng là lý do Trung thu vẫn còn sức sống trong một xã hội ngày càng hiện đại.

Trong thư gửi các cháu thiếu niên, nhi đồng nhân dịp Tết Trung thu 2026, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm viết: “Trung Thu đến, các cháu lại háo hức chờ trăng lên, cùng nhau rước đèn, xem múa lân, phá cỗ, nghe chuyện cổ tích Chú Cuội, Chị Hằng... Dưới ánh trăng, có tiếng cười trong trẻo của bạn bè, vòng tay ấm áp của gia đình và những niềm vui bình dị làm nên tuổi thơ. Tôi mong mỗi mùa Trung Thu đều để lại trong lòng các cháu một miền ký ức thật đẹp đẽ, thân thương”.

Thật vậy, ánh trăng của hôm nay có thể được nhìn qua ô cửa của những tòa nhà cao tầng. Những chiếc đèn có thể được làm bằng nhiều chất liệu mới. Trẻ em có thể biết đến thế giới rộng lớn qua một chiếc điện thoại trong tay. Nhưng khi Rằm tháng Tám trở về, một điều vẫn có thể không thay đổi, đó là mong muốn được ở bên những người mình yêu thương.

Nếu công nghệ giúp con người kết nối với thế giới, thì Trung thu nhắc mỗi người nhớ đến một kiểu kết nối khác - kết nối với gia đình. Giữa nhịp sống số, có lẽ điều cần gìn giữ nhất không phải là một hình thức Trung thu bất biến. Đó là khả năng để mỗi thế hệ tìm thấy trong mùa trăng của mình một lý do để trở về. Và với một đứa trẻ, đôi khi lý do ấy rất đơn giản từ một chiếc đèn được thắp lên, một miếng bánh được chia đôi, tiếng trống vang lên ngoài phố và những người thân vẫn đang cùng em phá cỗ.

Đúng như lời khẳng định của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trong thư gửi các cháu thiếu niên, nhi đồng: “Ngày nay, các cháu ở mọi miền Tổ quốc được sống trong những điều kiện tốt hơn. Dù lớn lên giữa phố phường nhộn nhịp hay bản làng xa xôi, nơi biên cương hay hải đảo, mỗi cháu đều xứng đáng có một tuổi thơ bình yên, được đến trường, được che chở và yêu thương.

... Tôi tin rằng, với tình thương, trách nhiệm của gia đình, thầy cô và toàn xã hội, các cháu sẽ trưởng thành, học được nhiều điều hay, lẽ phải, làm được nhiều việc tốt, tiếp bước thế hệ cha anh, góp phần xây dựng quê hương, đất nước Việt Nam”.