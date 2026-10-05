Xem ngay lịch âm dương hôm nay 5/10

Hành lá là thứ gia vị quen thuộc đến mức gần như căn bếp Việt nào cũng có. Ít người để ý rằng loại rau này sinh trưởng khá nhanh, chỉ khoảng 40-45 ngày sau khi xuống giống đã có thể cho lứa đầu; nếu áp dụng cách cắt lá, giữ lại gốc và chăm sóc phù hợp, một lần trồng có thể thu hoạch 2-3 lứa.