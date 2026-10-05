Thảo nguyên Nội Mông Cổ khoác lên mình chiếc 'áo tuyết trắng' đẹp đến nao lòng

Khách du lịch thích thú check-in bên rừng cây thông phủ đầy tuyết trắng. (Ảnh: Công Tuyên/TTXVN)

Không còn là đồng cỏ xanh tươi của mùa hè, thảo nguyên Ulan Butong thuộc Khu tự trị Nội Mông Cổ khoác lên mình chiếc áo Tuyết trắng đẹp đến nao lòng. (Ảnh: Công Tuyên/TTXVN)

Không còn là đồng cỏ xanh tươi của mùa hè, thảo nguyên Ulan Butong thuộc Khu tự trị Nội Mông Cổ khoác lên mình chiếc áo Tuyết trắng đẹp đến nao lòng. (Ảnh: Công Tuyên/TTXVN)

Khung cảnh đẹp như tranh vẽ tại thảo nguyên Ulan Butong thuộc Khu tự trị Nội Mông Cổ. (Ảnh: Công Tuyên/TTXVN)

Tuyết trắng phủ khắp các cành cây, ngọn cỏ tại thảo nguyên Ulan Butong thuộc Khu tự trị Nội Mông Cổ. (Ảnh: Công Tuyên/TTXVN)

Tuyết trắng phủ khắp các cành cây, ngọn cỏ tại thảo nguyên Ulan Butong thuộc Khu tự trị Nội Mông Cổ. (Ảnh: Công Tuyên/TTXVN)

Tuyết trắng phủ khắp các cành cây, ngọn cỏ tại thảo nguyên Ulan Butong thuộc Khu tự trị Nội Mông Cổ. (Ảnh: Công Tuyên/TTXVN)

Những hàng cây thông được phủ đầy tuyết trắng. (Ảnh: Công Tuyên/TTXVN)

Không còn là đồng cỏ xanh tươi của mùa hè, thảo nguyên Ulan Butong thuộc Khu tự trị Nội Mông Cổ khoác lên mình chiếc áo tuyết trắng đẹp đến nao lòng. (Ảnh: Công Tuyên/TTXVN)