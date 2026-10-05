Trái bóng tròn lăn giữa bom đạn chiến tranh

Ra đời trong bối cảnh Hà Nội vừa giải phóng, đất nước còn chia cắt, song bằng đam mê với trái bóng tròn và tinh thần trách nhiệm người chiến sĩ Công an, các cầu thủ Công an Hà Nội đã vượt lên mọi khó khăn, gian khổ, để vừa thực hiện nhiệm vụ chính trị, vừa duy trì tập luyện, thi đấu.

Hình ảnh các cầu thủ Công an chiều chiều xếp hàng đi bộ ra sân Long Biên tập luyện rồi trở về ăn, ở tập trung trong những căn phòng chật hẹp, thiếu thốn đủ bề tại bốt Hàng Đậu, tối đến lại mang trên mình bộ cảnh phục màu lúa chín đi tuần tra để giữ cho dân ngủ ngon, lúc rảnh rỗi thì tự khâu lại giày chuẩn bị cho buổi tập kế tiếp… khắc sâu trong tâm khảm người hâm mộ thời bấy giờ.

Ký ức về chiến tranh từng được cố danh thủ Nguyễn Văn Nhã chia sẻ trên báo An ninh Thủ đô năm 2012, nhân kỷ niệm 40 năm quân và dân ta đánh bại cuộc tập kích chiến tranh bằng không quân của Mỹ năm 1972

Năm 1965, sau khi Mỹ tuyên bố phát động chiến tranh tại Việt Nam, đội bóng vẫn tập trung 100% quân số để tập luyện, tuy nhiên không tổ chức được các trận đấu hay giải đấu.

Ở giai đoạn này, các cầu thủ vẫn tập luyện, song song với đó là thực hiện nhiệm vụ cán bộ chiến sĩ Công an, nửa buổi đi làm, nửa buổi đi tập tại sân vận động Hàng Đẫy.

Theo cựu cầu thủ Đặng Văn Thông, có ngày, súng phòng không bắn làm rơi những mảnh đạn xuống sân vận động. Tuy nhiên đội bóng vẫn duy trì tập luyện hăng hái để giữ phong độ. Đến năm 1969, sau khi tình hình chiến tranh đã bớt căng thẳng, các trận đấu đã được tổ chức lại tại các sân vận động ở khu vực sơ tán và không có khán giả.

Những năm 1971-1973 là giai đoạn chiến tranh ác liệt nhất, toàn đội phải sơ tán vào một số trường khu vực trung tâm Hà Nội. Thời khóa biểu tập luyện và công tác của các cầu thủ vô cùng khắc nghiệt. Ban ngày cầu thủ đi tập bóng đá, ban đêm chia thành các tốp chạy xe đạp đi tuần tra xung quanh các khu vực tại Hà Nội như một chiến sĩ Công an bình thường.

Trong giai đoạn này, có những ký ức kháng chiến chống Mỹ mà các cầu thủ Công an Hà Nội sẽ không bao giờ quên. Đặc biệt, phải nhắc đến sự kiện chiến dịch 12 ngày đêm (từ ngày 18-12 đến 30-12-1972), máy bay B-52 của Mỹ ném bom rải thảm ác liệt xuống phố Khâm Thiên, tàn phá nặng nề và gây ra tổn thất lớn về người và của.

Trong thời khắc lịch sử của cả dân tộc, cũng giống như bao chiến sĩ khác, các thành viên đội Công an Hà Nội tạm ngưng tập luyện để cùng với các lực lượng khác tham gia gìn giữ trật tự, tuần tra kiểm soát và cứu giúp đồng bào bị nạn.

Đội bóng đá Công an Hà Nội gặp đội Công an Hải Phòng trên sân Hàng Đẫy năm 1973

Theo lời kể của cố danh thủ Nguyễn Văn Nhã (1952 - 2024) đăng trên Báo An ninh Thủ đô năm 2012, trong 12 ngày đêm ác liệt đó, cảnh tượng ám ảnh ông là khi đế quốc Mỹ ném bom B-52 đánh sập tòa Đại sứ quán Pháp nằm trên đường Trần Hưng Đạo.

“Khi đó, tôi cùng anh Trần Duy Lễ - thủ môn đội Công an Hà Nội bế một nữ nhân viên người Pháp bị thương ra khỏi đống đổ nát. Cô gái ngất lên ngất xuống vì đau đớn, ứa nước mắt nhìn một bên chân đã lìa khỏi thân. Ánh mắt đó, giọt nước mắt đó, cùng khung cảnh đổ nát của tòa Đại sứ quán năm đó ám ảnh chúng tôi tới mãi sau này” - lời kể của cố danh thủ Nguyễn Văn Nhã.

Cựu cầu thủ Phạm Trọng Khanh cho biết, sau đêm Mỹ rải thảm B-52 tại phố Khâm Thiên, sáng hôm sau anh em cầu thủ đi làm nhiệm vụ tiếp nhận thi thể những người chết vì bom đạn.

“Cảnh tượng ấy rất ám ảnh. Nhưng đã xác định đó là nhiệm vụ thì phải hoàn thành bằng mọi giá. Có những ký ức đến bây giờ anh em chúng tôi vẫn không thể quên” - cựu cầu thủ Phạm Trọng Khanh nói.

Cũng theo ông, vụ rải B-52 năm đó khiến 2 con gái ông Hoàng Nghĩa Đường - chỉ đạo viên Đội bóng đá Công an Hà Nội thời bấy giờ thiệt mạng.

“Thời gian ấy, chúng tôi sơ tán tại trường Chu Văn An. Những lúc có báo động, anh em lại xuống hầm trú ẩn. Gọi là hầm nhưng thực chất chỉ giống những chiến hào đào sâu hơn một mét để tránh bom. Từ đó có thể nhìn thấy bom đạn đánh xuống khu vực An Dương, cảm giác rất gần” - ông Phạm Trọng Khanh kể lại.

Giữa những năm tháng chiến tranh đầy hiểm nguy, phẩm chất và tinh thần trách nhiệm của các cầu thủ - chiến sĩ Công an Hà Nội lại càng tỏa sáng rực rỡ, tạo nên những trang sử hào hùng, xứng đáng với niềm tin yêu của người dân Thủ đô.