Không gian đọc sách ở trường nội trú của giới quý tộc

Giữa khuôn viên rộng 28 ha bên hồ Geneva (Thụy Sĩ), Institut Le Rosey có những không gian học tập được thiết kế khác xa hình dung thông thường về một trường nội trú. Ngôi trường ở Rolle được biết đến là trường nội trú đắt đỏ bậc nhất thế giới với học phí khoảng 135.000-145.000 USD/năm. Ảnh: Metalocus.

Bên cạnh lớp học, phòng thí nghiệm và khu thể thao, thư viện sách và hoạt động đọc cũng có một vị trí riêng trong đời sống học đường. Thư viện của ngôi trường này nằm trong Paul & Henri Carnal Hall - công trình được kiến trúc sư Bernard Tschumi thiết kế và đưa vào sử dụng từ năm 2014. Ảnh: Swiss Learning.

Carnal Hall ban đầu được Le Rosey đặt hàng như một trung tâm nghệ thuật và học tập mới với khán phòng 900 chỗ, phòng tập nhạc, các phòng dành cho hội họa, điêu khắc và thư viện. Thay vì chia nhỏ những chức năng này thành nhiều khối nhà, kiến trúc sư Tschumi gom chúng dưới một mái vòm lớn, tạo nên công trình có hình dáng giống một “đĩa bay” giữa bãi cỏ của khuôn viên. Tòa nhà nằm đối diện các công trình lịch sử của Le Rosey và trở thành một trong những điểm nhấn kiến trúc của trường.

Không gian đọc của Le Rosey không tồn tại như một phòng chức năng biệt lập. Nó nằm trong một hệ sinh thái rộng lớn, nơi học sinh có thể chuyển từ đọc sách sang nghe nhạc, xem biểu diễn nghệ thuật hoặc tham gia các hoạt động học tập khác. Cách tổ chức này phù hợp với định hướng của Le Rosey khi coi việc học không chỉ diễn ra trong giờ lên lớp. Trong những năm gần đây, trường tiếp tục đầu tư vào các không gian mới nhằm khuyến khích học sinh học tập, trao đổi và làm việc theo những cách linh hoạt hơn.

Một ví dụ là Philo, tòa nhà dành cho khoa học và nhân văn vừa hoàn thành vào tháng 7/2025. Công trình rộng khoảng 16.000 m2, cao 5 tầng. Các lớp học, phòng thí nghiệm và không gian làm việc được kết nối bằng những vòng lưu thông rộng thay cho hành lang truyền thống. Những khu vực mở này được thiết kế để tạo ra các cuộc gặp gỡ tình cờ giữa học sinh, giáo viên và các nhóm học tập.

Tại Le Rosey, nhà trường yêu cầu mỗi học sinh lựa chọn một chủ đề để nghiên cứu chuyên sâu. Các em phải thực hiện những bài tập hoặc dự án đòi hỏi nhiều suy luận, giải thích và tranh luận trực tiếp với giáo viên. Cuối giai đoạn Cadets (tương đương lớp 8-9), học sinh còn thực hiện một dự án liên ngành theo nhóm, sử dụng công cụ đa phương tiện và trình bày trước bạn học, giáo viên cùng ban giám hiệu. Những hoạt động này đặt việc đọc, tìm kiếm thông tin và hình thành quan điểm cá nhân vào một phần của quá trình học tập thay vì chỉ xem sách là tài liệu phục vụ kiểm tra.

Le Rosey cũng có một cách riêng để đưa việc đọc ra khỏi khuôn khổ của bài tập. Cụ thể, nhà trường tổ chức Bookfête - ngày hội sách thường niên. Dịp này quy tụ học sinh, giáo viên, nhà văn, nhà thơ và nhà xuất bản cùng tham gia. Tại đây, học sinh có thể giới thiệu cuốn sách mình yêu thích, tham gia các buổi thảo luận và đặt câu hỏi với tác giả. Ở những kỳ Bookfête gần đây, nhà trường còn tổ chức một khoảng thời gian để cả cộng đồng Le Rosey cùng đọc sách trong im lặng.

Đáng chú ý, khoảng thời gian đọc chung này không được tổ chức như một tiết học bắt buộc. Le Rosey cho biết học sinh, giáo viên và khách mời có thể chọn một góc yên tĩnh trên khuôn viên, ở cạnh bạn bè hoặc đọc một mình. Trong một kỳ Bookfête trước đó, nhà trường từng dành 40 phút để học sinh đọc sách mà không bị gián đoạn. Trường gọi đây là thời điểm hiếm hoi việc đọc cá nhân trở thành một hoạt động công khai của cả cộng đồng.

Bookfête cũng cho thấy cách Le Rosey tiếp cận văn hóa đọc không giới hạn ở văn học Anh hoặc Pháp. Một kỳ tổ chức trước đây có các hoạt động xoay quanh thơ Ba Tư, văn học Nga, Haruki Murakami, Primo Levi... Học sinh còn được trình bày những tác phẩm do chính các em thực hiện bằng những ngôn ngữ khác nhau.

Những hoạt động này phần nào giải thích vì sao thư viện ở Le Rosey không chỉ được nhìn nhận như một nơi chứa sách. Không gian đọc này còn đề cao tính quốc tế, khả năng sử dụng nhiều ngôn ngữ và sự tự chủ trong học tập. Với các học sinh lớn, chương trình học yêu cầu các em tự nghiên cứu, trình bày và bảo vệ quan điểm. Với những học sinh nhỏ tuổi, nhà trường tạo ra những ngày hội để sách trở thành trải nghiệm chung, giúp các em nuôi dưỡng tình yêu đọc sách.

Thái An