Tết Trung thu ở các nước
Mặc dù cùng quan sát mặt trăng nhưng trung thu ở mỗi nước sẽ đón trung thu theo cách khác nhau, tùy theo môi trường sống, thời tiết, lối sống, văn hóa. Tại chương trình kể chuyện cộng đồng Trung thu truyền thống, anh Lưu Trọng Nhân, Founder Chất Việt, chuyên gia quản lý đào tạo thiết kế sản phẩm số ở Thành phố Hồ Chí Minh chia sẻ: Đối với người Hàn Quốc, Tết Trung thu quan trọng như Tết Nguyên đán, họ đón Tết Trung thu với các món ăn truyền thống. Trong đó có món bánh Songpyeon có hình trăng khuyết, vì người Hàn Quốc quan niệm là trăng khuyết rồi sẽ lại đầy. Tết Trung thu được xem là Tết rất lớn trong năm với quan niệm là Tết đoàn viên, là dịp để mọi người quay trở về bên gia đình, cộng đồng của mình và Nhà nước có quy định được nghỉ 3 ngày.
Đối với người Nhật, với lối tư duy triết - mỹ - hóa, họ có lễ hội ngắm trăng Otsukimi diễn ra không chỉ trong tháng 8, mà cả tháng 9 âm lịch, cùng với đó, họ có các lễ vật để dâng lên các vị thần, tạ ơn mùa màng. Còn người Trung Hoa có thêm món ốc len xào dừa…
Bàn về các món ăn truyền thống trong Tết Trung thu ở các nước, anh Dương Phạm Trí, Founder Chiêu Minh Các chia sẻ: Việc dùng món ăn gì để dâng lên các vị thần, tổ tiên, hoặc thưởng thức trong Tết Trung thu phụ thuộc phần lớn vào thổ nhưỡng của vùng. Vào mùa, địa phương có những sản vật gì thì họ sẽ sử dụng món đó cho lễ hội. Thêm nữa là tư duy của mỗi dân tộc sẽ dẫn đến cái nhìn khác nhau của họ đối với mùa lễ hội…
Nguồn Đồng Nai: https://baodongnai.com.vn/dong-nai-cuoi-tuan/202609/tet-trung-thu-o-cac-nuoc-1276a33/