Đối với người Nhật, với lối tư duy triết - mỹ - hóa, họ có lễ hội ngắm trăng Otsukimi diễn ra không chỉ trong tháng 8, mà cả tháng 9 âm lịch, cùng với đó, họ có các lễ vật để dâng lên các vị thần, tạ ơn mùa màng. Còn người Trung Hoa có thêm món ốc len xào dừa…

Bàn về các món ăn truyền thống trong Tết Trung thu ở các nước, anh Dương Phạm Trí, Founder Chiêu Minh Các chia sẻ: Việc dùng món ăn gì để dâng lên các vị thần, tổ tiên, hoặc thưởng thức trong Tết Trung thu phụ thuộc phần lớn vào thổ nhưỡng của vùng. Vào mùa, địa phương có những sản vật gì thì họ sẽ sử dụng món đó cho lễ hội. Thêm nữa là tư duy của mỗi dân tộc sẽ dẫn đến cái nhìn khác nhau của họ đối với mùa lễ hội…