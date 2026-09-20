Rộn ràng trải nghiệm Tết Trung thu truyền thống ở Hà Nội
Với không gian rực rỡ sắc màu của Tết Trung thu truyền thống cùng chuỗi hoạt động trải nghiệm phong phú, các chương trình văn hóa vui đón trăng rằm đang diễn ra sôi nổi trên địa bàn Hà Nội, mang đến cho người dân, đặc biệt là các em nhỏ, những trải nghiệm văn hóa ý nghĩa và đáng nhớ.
Không chỉ mở ra những sân chơi bổ ích, chuỗi chương trình còn tạo không gian để thế hệ trẻ trực tiếp khám phá, trải nghiệm và cảm nhận những giá trị văn hóa truyền thống; qua đó góp phần gìn giữ, lan tỏa vẻ đẹp của Tết Trung thu và tiếp nối mạch nguồn văn hóa ấy qua các thế hệ.
Nguồn Hà Nội Mới: https://hanoimoi.vn/ron-rang-trai-nghiem-tet-trung-thu-truyen-thong-o-ha-noi-1757347.html