Rộn ràng trải nghiệm Tết Trung thu truyền thống ở Hà Nội

Không chỉ mở ra những sân chơi bổ ích, chuỗi chương trình còn tạo không gian để thế hệ trẻ trực tiếp khám phá, trải nghiệm và cảm nhận những giá trị văn hóa truyền thống; qua đó góp phần gìn giữ, lan tỏa vẻ đẹp của Tết Trung thu và tiếp nối mạch nguồn văn hóa ấy qua các thế hệ.

Lãnh đạo Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội cùng con em của các công đoàn viên cơ quan tại “Đêm hội Trăng rằm 2026”.

Anh Nguyễn Văn Huy (phường Hà Đông) cho biết: “Ngày nghỉ, gia đình tôi tranh thủ đi chơi Tết Trung thu sớm. Con tôi rất thích nhìn ngắm và trải nghiệm làm các món đồ chơi trung thu truyền thống”.

Trung tâm Thông tin di sản phố cổ Hà Nội (số 28 phố Hàng Buồm) là một trong những điểm đến ưa thích của thiếu nhi mùa Trung thu.

Du khách quốc tế tìm hiểu Tết Trung thu truyền thống của người Việt ở Ngôi nhà Di sản (số 87 phố Mã Mây).

Trưng bày những tác phẩm sáng tạo của học sinh, sinh viên về đầu sư tử truyền thống với chủ đề “Rằm rộ” tại Trung tâm Thông tin văn hóa Hồ Gươm (số 2 phố Lê Thái Tổ).

Được tham gia làm đồ chơi trung thu truyền thống, em Nguyễn Phạm Hoàng Nguyên (giữa), học sinh Trường Tiểu học Hoàn Kiếm, chia sẻ: “Ở đây, chúng con được thỏa sức sáng tạo những món đồ chơi trung thu và học thêm nhiều điều mới mẻ mà trước đây chỉ thấy qua sách vở”.

Tiết mục biểu diễn múa rối cạn thu hút nhiều khán giả nhỏ tuổi khi đến với Trung tâm Giao lưu văn hóa phố cổ Hà Nội (số 50 phố Đào Duy Từ).