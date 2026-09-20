Thúc đẩy tiêu dùng xanh, chuyển đổi số cùng phụ nữ vùng biên A Lưới

Chợ Phiên vùng cao A Lưới

Trong ngày 22/9/2026, tại các xã A Lưới 2, A Lưới 4 và A Lưới 5 (Tp. Huế), Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Huế phối hợp tổ chức chuỗi hoạt động gồm: Chuong trình "Đồng hành cùng phụ nữ biên cương"; Ngày hội "Phụ nữ thông minh - Chuyển đổi số - Tiêu dùng xanh"; Liên hoan "Cac gia đình dân tộc thiểu số và miền núi tiêu biểu"; Chương trình "Biên cương - Đêm hội Trăng rằm";

Đây không chỉ là dịp giao lưu, chia sẻ, chuổi hoạt động còn tạo không gian kết nối sinh kế, hỗ trợ phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn, quảng bá sản phẩm địa phương, nâng cao kỹ năng số và từng bước hình thành thói quen tiêu dùng văn minh, trách nhiệm với cộng đồng.

Kết nối sinh kế, sản phẩm và cơ hội vươn lên

Theo chương trình được công bố, sáng ngày 22/9/2026, chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” sẽ được tổ chức tại xã A Lưới 5, với hoạt động trao quà và hỗ trợ sinh kế cho hội viên, phụ nữ nghèo, cận nghèo, phụ nữ đơn thân, yếu thế và những gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Lịch trình chuỗi hoạt động sẽ được tổ chức tại một số xã vùng biên A Lưới (Tp. Huế)

Cùng ngày, từ 9h30 đến 10h45 tại Chợ Phiên vùng cao xã A Lưới 2 sẽ diễn ra chương trình khai mạc Ngày hội "Phụ nữ thông minh - Chuyển đổi số - Tiêu dùng xanh", với các hoạt động văn nghệ, tuyên truyền, trao giấy chứng nhận cho các đơn vị tham gia phiên chợ “Kết nối sản phẩm - Thanh toán không dùng tiền mặt”, trao cờ lưu niệm cho các đơn vị tham gia Liên hoan “Các gia đình dân tộc thiểu số và miền núi tiêu biểu” và trao quà cho các gia đình hội viên, phụ nữ nghèo, cận nghèo, phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn, nữ đơn thân, yếu thế.

Đáng chú ý, từ 9h đến 20h sẽ diễn ra phiên chợ “Kết nối sản phẩm - Thanh toán không dùng tiền mặt” tạo cơ hội giới thiệu, kết nối sản phẩm với người tiêu dùng. Việc đưa thanh toán không dùng tiền mặt vào hoạt động mua bán góp phần giúp phụ nữ từng bước tiếp cận phương thức giao dịch hiện đại, minh bạch, đồng thời mở rộng khả năng quảng bá và tiêu thụ sản phẩm trong bối cảnh chuyển đổi số.

Một lớp tập huấn chuyển đổi số, nhát triển sinh kế của Phụ nữ vùng biên A Lưới

Cùng với đó, hoạt động tập huấn về quản lý chất lượng sản phẩm, quy định, tiêu chuẩn và quy trình xây dựng sản phẩm OCOP cho các mô hình sinh kế cũng được tổ chức trong ngày tại xã A Lưới 2. Đây là nội dung thiết thực đối với các mô hình sản xuất tại khu vực miền núi, góp phần nâng cao nhận thức về chất lượng, tiêu chuẩn hóa sản phẩm và xây dựng thương hiệu gắn với thị trường.

Từ kỹ năng số đến tiêu dùng xanh, gia đình hạnh phúc

Một điểm nhấn khác của Ngày hội là hoạt động truyền thông, tuyên truyền về kỹ năng sử dụng công nghệ số và mạng xã hội an toàn. Trong quá trình chuyển đổi số ngày càng sâu rộng, trang bị kỹ năng số cho phụ nữ vùng dân tộc thiểu số và miền núi không chỉ phục vụ đời sống mà còn mở thêm cơ hội tiếp cận thông tin, thị trường và các phương thức kinh doanh mới.

Chương trình cũng dành thời gian truyền thông với chủ đề “Mua hàng lấy hóa đơn - Quyền lợi của mình - Trách nhiệm với cộng đồng”. Nội dung hướng tới xây dựng thói quen mua sắm có trách nhiệm, nâng cao ý thức bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và góp phần hình thành môi trường kinh doanh minh bạch.

Từ 15h30 đến 20h cùng ngày, Liên hoan “Các gia đình dân tộc thiểu số và miền núi tiêu biểu” kết hợp các phần thi, giao lưu và tổng kết, trao giải.

A Lưới là vùng đất nổi bật với bản sắc văn hóa đa dạng...

Ngoài ra, lúc 18h30 tại xã A Lưới 4, Uỷ ban MTTQ Việt Nam thành phố Huế sẽ cùng phối hợp Hội LHPN thành phố, BCH Bộ Đội Biên Phòng thành phố tổ chức chương trình “Biên cương - Đêm hội trăng rằm” sẽ tiếp tục mang đến không khí vui tươi cho học sinh Trường Phổ thông Nội trú TH - THCS A Lưới 4.

Từ hỗ trợ sinh kế đến nâng cao chất lượng sản phẩm, từ kỹ năng số đến tiêu dùng xanh và xây dựng gia đình hạnh phúc, chuỗi hoạt động được tổ chức tại một số xã vùng biên A Lưới cho thấy cách tiếp cận ngày càng toàn diện trong đồng hành cùng phụ nữ vùng biên.

Về lâu dài, việc kết nối phụ nữ với sinh kế bền vững, sản phẩm địa phương, tri thức số và tiêu dùng có trách nhiệm sẽ tạo thêm nền tảng để cộng đồng miền núi chủ động thích ứng với thị trường, nâng cao chất lượng đời sống và gìn giữ những giá trị văn hóa bản địa. Đây cũng là hướng đi cần tiếp tục được duy trì, nhân rộng, góp phần xây dựng A Lưới phát triển xanh, bao trùm và bền vững./.