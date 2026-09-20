Tinh Hà 'Say Hi': Dàn Anh Trai giải bài toán chất liệu dân gian trong âm nhạc ra sao?

Thêu Hoa Dệt Gấm: Những đường chỉ nối dài câu chuyện văn hóa

Ngay từ tên gọi, Thêu Hoa Dệt Gấm đã gợi đến hình ảnh những đường kim, mũi chỉ nối tiếp nhau để tạo thành một tấm gấm hoàn chỉnh. Với tiết mục này, ý tưởng ấy được dàn Anh Trai buitruonglinh, HURRYKNG, JSOL cùng CONGB mở rộng thành câu chuyện về sự kết nối: Những người xa lạ cùng gặp nhau trong một lễ hội, cùng góp một phần để “thêu” nên không khí và những mối duyên của ngày hội.

Lấy chất liệu dân gian Bắc Bộ làm nền tảng, ca khúc là sự kết hợp giữa ca trù, hát xẩm, chèo và quan họ trong cùng một tiết mục. Các loại hình truyền thống không được tái hiện đơn thuần mà được đặt trong một câu chuyện sân khấu, khi các Anh Trai hóa thân thành một đoàn hát tìm đến lễ hội, gặp gỡ những con người nơi đây và cùng tạo nên cuộc vui.

Đặc biệt, hình ảnh “ông Tơ” được đưa vào như một cách cụ thể hóa tinh thần kết duyên của tiết mục. Hành động “thêu hoa, dệt gấm” không đơn thuần là một chi tiết tạo hình mà trở thành biểu tượng cho việc đan kết những mối quan hệ, những con người và cảm xúc trong không gian lễ hội.

Đáng chú ý, phần âm nhạc truyền thống còn có sự đồng hành của nghệ nhân Mạnh Hùng, người có khoảng 60 năm gắn bó với ca trù. Ông trực tiếp đảm nhận phần đàn đáy, phách và trống chầu, đồng thời hướng dẫn các Anh Trai trong quá trình thực hiện tiết mục.

Sự xuất hiện của nghệ nhân Mạnh Hùng bên cạnh dàn Anh Trai đã tạo nên cuộc gặp giữa hai thế hệ: Một bên là những người dành nhiều năm gìn giữ nghệ thuật truyền thống, một bên là thế hệ nghệ sĩ đang tìm cách đưa những chất liệu ấy đến sân khấu giải trí bằng ngôn ngữ đương đại.

Sau Hình Bóng Khác: Khi câu chuyện cổ tích không chỉ thuộc về Tấm và Cám

Nếu Thêu Hoa Dệt Gấm đưa khán giả vào không khí lễ hội, thì Sau Hình Bóng Khác lại lựa chọn một câu chuyện cổ tích quen thuộc để mở ra góc nhìn mới.

Lấy cảm hứng từ Tấm Cám, nhưng thay vì tiếp tục xoay quanh những nhân vật vốn đã quá quen thuộc, đội trưởng Dương Domic cùng các Anh Trai Cody Nam Võ, JAYSONLEI và Captain Boy hóa thân thành bốn vị quan trong cung, nhận lệnh nhà vua đi tìm Tấm.

Ý tưởng bắt đầu từ hình ảnh Cám nhìn theo bóng lưng nhà vua. Khi Tấm đã mất, Cám không thể đến với vua, còn nhà vua lại không biết Tấm thực sự đã không còn hay vẫn đang ở đâu đó. Từ khoảng trống ấy, nhóm xây dựng câu chuyện về những người đứng phía sau hành trình tìm kiếm.

Bốn vị quan không phải nhân vật trung tâm trong nguyên tác, nhưng lại trở thành những người chứng kiến các biến động bên trong cung đình. Qua góc nhìn này, câu chuyện quen thuộc được kể lại từ vị trí của những người đứng ngoài, chứng kiến sự chờ đợi, khoảng cách và những điều chưa từng được nói thành lời.

Về âm nhạc, việc kết hợp âm hưởng cung đình, bộ gõ và các yếu tố hiện đại giúp Sau Hình Bóng Khác không tái hiện nguyên bản thế giới cổ tích mà tạo ra một không gian mới. Câu chuyện Tấm - Cám vì thế được giữ lại như chất liệu nền, trong khi âm thanh và cách xây dựng nhân vật mở rộng nó thành một câu chuyện khác.

Từ một lễ hội với những làn điệu dân gian đến câu chuyện Tấm - Cám được nhìn qua những nhân vật đứng bên lề, hai tiết mục cùng chọn văn hóa Việt làm điểm xuất phát nhưng không dừng lại ở việc tái hiện. Một bên “dệt” những mối duyên giữa không khí hội hè, một bên “soi” lại câu chuyện cũ từ một góc nhìn khác, tạo nên hai màu sắc riêng trong loạt sân khấu nhóm của Chung kết Tinh Hà “Say Hi”.

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