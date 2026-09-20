Để thiếu nhi chạm vào di sản trong mùa Trung thu

Ngày 19-9, chương trình “Trung thu 2026: Sắc màu di sản văn hóa” đã chính thức khai mạc tại Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam.

PGS.TS Trần Hồng Hạnh phát biểu khai mạc. Ảnh: Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam

Phát biểu tại chương trình, PGS.TS Trần Hồng Hạnh (Phó Giám đốc Bảo tàng) cho biết, năm nay, chương trình Trung thu của Bảo tàng gồm nhiều hoạt động dành cho cả trẻ em và gia đình.

Điểm nhấn là các chương trình trình diễn dân gian như múa lân sư, hát xẩm và múa rối nước, cùng với đó là các hoạt động trải nghiệm như nặn tò he, làm đồ chơi truyền thống, trò chơi dân gian, khám phá nhạc cụ, kể chuyện Trung thu, giã cốm và làm cốm.

“Điều chúng tôi chú trọng là các em không chỉ xem mà còn được trực tiếp làm, trực tiếp chơi và trực tiếp giao lưu với nghệ nhân. Chúng tôi mong rằng sau khi rời Bảo tàng, các em không chỉ có thêm một mùa Trung thu vui, mà còn mang theo một kỷ niệm đẹp về văn hóa truyền thống của dân tộc” - PGS.TS Trần Hồng Hạnh cho hay

Các nghệ nhân hát xẩm trình diễn tiết mục “Vui nhất có chợ Đồng Xuân”. Ảnh: Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam

Phó Giám đốc Bảo tàng cho biết thêm, chương trình mang đến những trình diễn nghệ thuật truyền thống đặc sắc với các tiết mục hát Xẩm do các nghệ nhân biểu diễn, tiêu biểu như tiết mục “Vui nhất có chợ Đồng Xuân”.

Bên cạnh đó, khách tham quan, đặc biệt là các em nhỏ, có cơ hội trực tiếp giao lưu, trò chuyện cùng các nghệ nhân hát xẩm để hiểu hơn về nét đẹp văn hóa này.

Ngoài ra, các màn trình diễn múa lân sư rực rỡ sắc màu, thu hút đông đảo thiếu nhi hào hứng tham gia rước đèn và giao lưu cùng những chú lân; Các tiết mục trình diễn múa rối nước tại Thủy đình.

Trẻ em thêm hiểu và yêu những giá trị văn hóa truyền thống. Ảnh: Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam

Tại Phòng Khám phá dành cho trẻ em, các bạn thiếu nhi có những phút giây lắng đọng, quây quần bên nhau và say sưa nghe kể chuyện tranh về sự tích Tết Trung thu. Thông qua các hoạt động này, Chương trình khơi gợi trí tò mò, bồi đắp tình yêu đối với các câu chuyện dân gian và di sản văn hóa truyền thống của dân tộc trong tâm hồn trẻ thơ.

Tại không gian trải nghiệm, các em được nghệ nhân hướng dẫn nặn tò he, làm đồ chơi bằng tết lá, tô vẽ mặt nạ giấy bồi và thưởng thức cốm – nét ẩm thực đặc trưng của mùa thu Hà Nội. Những trải nghiệm trực tiếp giúp các em thêm yêu và trân trọng giá trị văn hóa truyền thống.

Ở khu vực ngoài trời, các trò chơi dân gian như kéo co, nhảy dây, đi guốc đôi, guốc ba, cướp cờ, nhảy bao bố… mang đến không khí vui tươi, tạo sân chơi lành mạnh và những kỷ niệm đáng nhớ cho thiếu nhi.

Các bạn nhỏ chụp ảnh cùng mâm cỗ Trung thu tại Bảo tàng. Ảnh: Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam

Với chuỗi hoạt động phong phú, giàu bản sắc và đầy ắp tiếng cười, chương trình “Trung thu 2026: Sắc màu di sản văn hóa” tại Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam thu hút các các em thiếu nhi đến tham gia, trải nghiệm và tận hưởng trọn vẹn không khí ấm áp của mùa trăng rằm.