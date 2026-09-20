Trung thu ấm áp với trẻ em vùng cao

Nhân dịp Tết Trung thu 2026, Công an tỉnh Lâm Đồng và các đơn vị trực thuộc đã tổ chức nhiều hoạt động vui Tết, trao tặng hàng nghìn phần quà cho thiếu nhi, nhất là trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Không khí sôi nổi của chương trình “Trung Thu Phan Sơn 2026” tại sân trường Tiểu học và THCS Sơn Lâm.

Tại Trường Tiểu học và THCS Sơn Lâm, Phòng Công tác chính trị Công an tỉnh Lâm Đồng phối hợp Câu lạc bộ Vì Cộng đồng, Công an xã Phan Sơn và chính quyền địa phương tổ chức chương trình “Trung Thu Phan Sơn 2026” cho hơn 1.600 thiếu nhi và người dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn.

Tại chương trình, các em được thưởng thức múa lân, ảo thuật, giao lưu cùng Chị Hằng, Chú Cuội, rước đèn và phá cỗ Trung thu.

Ngoài tặng quà, công an còn lồng ghép tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho các em thiếu nhi.

Ban tổ chức trao 50 suất học bổng cho học sinh vượt khó học tốt, 70 phần quà cho các hộ gia đình khó khăn; đồng thời trao tặng nhà trường bàn, ghế, máy lọc nước và ba lô phục vụ học tập, sinh hoạt.

Lực lượng thanh niên công an tỉnh cũng huy động 20 cán bộ, chiến sĩ đoàn viên hỗ trợ công tác tổ chức, cắt tóc miễn phí cho thiếu nhi và bảo đảm an ninh, trật tự trong suốt chương trình.

Các em thiếu nhi vùng cao được cắt tóc gòn gàng trong chương trình.

Tại điểm trường thôn Đức Hoà, Chi đoàn, Chi hội Phụ nữ Công an xã Hàm Thuận phối hợp Chi đoàn Trường Mầm non Hàm Đức cũng đã trao 60 phần quà cho các em thiếu nhi. Các em được tham gia văn nghệ, nghe kể chuyện, chuẩn bị quà và phá cỗ Trung thu.

Cùng dịp này, Trại tạm giam số 2 tổ chức trao 800 phần quà Trung thu cho học sinh Trường Tiểu học và THCS Chu Văn An, phường Bắc Gia Nghĩa.

Hoạt động nhằm động viên các em học sinh, đồng thời thể hiện sự quan tâm của cán bộ, chiến sĩ đối với thiếu nhi trên địa bàn đơn vị đóng quân.

Những phần quà ý nghĩa dành cho trẻ em dịp Trung thu.

Tại phường Phan Thiết, tuổi trẻ công an phường phối hợp Chi đoàn Bệnh viện Đa khoa Tâm Phúc và Đồn Biên phòng Thanh Hải tổ chức trao hơn 300 phần quà cho học sinh Trường Tiểu học Hưng Long.

Hoạt động diễn ra trong không khí vui tươi, góp phần chăm lo đời sống tinh thần cho thiếu nhi trên địa bàn.

Thông qua các hoạt động, cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Lâm Đồng và các đơn vị phối hợp đã góp thêm niềm vui cho trẻ em trong dịp Tết Trung thu, đồng thời thể hiện sự quan tâm đối với thiếu nhi, nhất là những em có hoàn cảnh khó khăn và trẻ em tại vùng sâu, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.