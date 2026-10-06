Tàu cá bất ngờ bốc cháy trong đêm

Ngày 6/10, thông tin từ Ban chỉ huy Biên phòng cửa khẩu Nghi Sơn cho biết, tàu cá TH 92624 TS, dài 13,98 m, công suất 165 CV, hành nghề dịch vụ hậu cần nghề cá, do ông Hoàng Mạnh Bình (SN 1970, trú tại tổ dân phố Biện Sơn, phường Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa) làm chủ, đang neo đậu tại vụng Nghi Sơn thì xảy ra cháy.

Hiện trường vụ cháy tàu cá

Ngay sau khi nhận được tin báo, đơn vị chức năng đã điều động 10 cán bộ, chiến sĩ cùng một xuồng máy đến hiện trường, phối hợp với chính quyền địa phương, công an, lực lượng quân sự phường và các ngư dân tổ chức chữa cháy.

Đến khoảng 8 giờ cùng ngày, đám cháy được dập tắt hoàn toàn. Vụ cháy không gây thiệt hại về người. Tàu hiện vẫn được neo đậu tại vụng Nghi Sơn để tiến hành sửa chữa, khắc phục hậu quả. Thiệt hại về tài sản đang được thống kê.

Lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt tại hiện trường tham gia chữa cháy

Nguyên nhân ban đầu được nhận định nhiều khả năng do chủ tàu sử dụng máy bơm nước để bơm nước tự động, dẫn đến chập điện và phát sinh cháy.

Từ vụ việc trên, lực lượng chức năng đã phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn ngư dân và chủ phương tiện nâng cao ý thức, thực hiện nghiêm các quy định về an toàn phòng cháy, chữa cháy.

Đặc biệt, các chủ tàu được khuyến cáo kiểm tra kỹ hệ thống điện, thiết bị máy móc và các nguồn có nguy cơ gây cháy trước khi đưa phương tiện ra khơi khai thác thủy sản, qua đó chủ động phòng ngừa sự cố, hạn chế thấp nhất thiệt hại về người và tài sản.