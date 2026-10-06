Tiêu xài hết tiền, thanh niên ở Cà Mau hoang báo bị cướp tài sản

Hiện trường vụ việc thanh niên dựng chuyện bị cướp tài sản. Ảnh: Cổng thông tin Công an tỉnh Cà Mau.

Ngày 6/10, Công an phường Lý Văn Lâm (Cà Mau), cho biết trên địa bàn vừa xảy ra trường hợp một thanh niên tiêu xài hết tiền vào mục đích cá nhân, sợ gia đình phát hiện nên báo tin bị cướp.

Trước đó, khoảng 4h, ngày 27/9/2026, Công an phường Lý Văn Lâm nhận được tin báo của quần chúng nhân dân về việc một người bị cướp tài sản tại khu vực khóm Giao Vàm.

Ngay sau khi tiếp nhận, Công an phường Lý Văn Lâm nhanh chóng huy động lực lượng đến hiện trường kiểm tra các thông tin và tiến hành xác minh. Quá trình xác minh cho thấy không có vụ cướp tài sản nào xảy ra như nội dung thông tin ban đầu.

Làm việc với cơ quan Công an, H.V.M. (SN 2009) thừa nhận do sử dụng hết tiền vào mục đích cá nhân và lo sợ gia đình phát hiện nên đã nói dối gia đình rằng trên đường đi làm về bị cướp tài sản.

Qua sự việc, Công an phường Lý Văn Lâm khuyến cáo người dân khi phát hiện vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật cần nhanh chóng trình báo cơ quan Công an, đồng thời cung cấp thông tin trung thực, khách quan và chính xác. Không vì bất kỳ lý do cá nhân nào mà dựng chuyện, bịa đặt hoặc cố ý cung cấp thông tin sai sự thật về các vụ việc liên quan đến an ninh, trật tự.

Những thông tin sai sự thật không chỉ làm phát sinh việc huy động lực lượng, phương tiện để xác minh mà còn có nguy cơ gây tâm lý hoang mang, ảnh hưởng đến tình hình địa bàn.

Tùy tính chất, mức độ và hậu quả, hành vi cố ý cung cấp thông tin sai sự thật, báo tin giả về tội phạm hoặc hành vi vi phạm pháp luật khác có thể bị xem xét xử lý theo quy định của pháp luật.

Đối với người chưa thành niên, cơ quan chức năng căn cứ độ tuổi, khả năng nhận thức, tính chất và mức độ hành vi để xem xét trách nhiệm theo quy định.