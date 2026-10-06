Tìm thấy thi thể người đàn ông Quảng Ngãi bị nước cuốn vào cống chìm

Ngày 6/10, đại diện UBND xã Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi cho biết, qua nỗ lực tìm kiếm xuyên đêm, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể người đàn ông bị nước cuốn trôi mắc vào cống chìm xi phông trên địa bàn.

Lực lượng chức năng và người dân xuyên đêm tìm kiếm nạn nhân. (Ảnh: Người Mộ Đức)

Bước đầu cơ quan chức năng xác định danh tính người đàn ông là H.T.Đ, trú thôn Nam Hòa, xã Mộ Đức.

Trước đó, vào chiều 5/10, người dân phát hiện tại khu vực kênh thủy lợi có đôi dép để trên bờ, cạnh đó có xe máy. Nghi ngờ có người gặp nạn, người dân điện báo cơ quan chức năng.

Qua tìm kiếm, xác định khả năng cao nạn nhân bị nước cuốn vào cống chìm xi phông.

Do nước lớn nên công tác tìm kiếm khó khăn. Để đi vào bên trong cống chìm xác định vị trí nạn nhân bị mắc, lực lượng chức năng và người dân dùng ván gỗ, vật dụng khác chặn dòng ngăn nước để đi vào cống chìm.

Sau nhiều giờ nỗ lực, thi thể ông H.T.Đ đã được tìm thấy đưa ra bên ngoài và bàn giao cho gia đình lo hậu sự.

Theo chính quyền địa phương, ông H.T.Đ thời gian qua có dấu hiệu mắc bệnh trầm cảm nặng.