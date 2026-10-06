Điều kiện để doanh nghiệp, hộ kinh doanh được xếp hạng, tôn vinh, khen thưởng theo quy định mới

Điều kiện đối với doanh nghiệp

Doanh nghiệp được xếp hạng, tôn vinh, khen thưởng cần đáp ứng 3 điều kiện:

Điều kiện 1: Đánh giá mức độ tuân thủ của doanh nghiệp tại thời điểm 31/12 trong năm xếp hạng, tôn vinh, khen thưởng thông qua chỉ tiêu về khai thuế:

Tỷ lệ tờ khai thuế nộp đúng hạn so với tờ khai thuế phải nộp từ 98% trở lên (tỷ lệ này loại trừ các tờ khai để trống giá trị hoặc để toàn bộ giá trị = 0 và số lượt điều chỉnh từ các tờ khai không có giá trị sang các tờ khai có giá trị).

Trường hợp dữ liệu thông tin chưa đầy đủ, điều kiện này sẽ đánh giá trên cơ sở tờ khai thuế đã nộp.

Điều kiện 2: Đánh giá mức độ tuân thủ của doanh nghiệp tại thời điểm 31/12 trong năm xếp hạng, tôn vinh, khen thưởng thông qua các chỉ tiêu về nợ thuế:

a) Doanh nghiệp không có tiền thuế nợ trong năm xếp hạng, tôn vinh, khen thưởng, trừ trường hợp doanh nghiệp có tiền thuế đang được gia hạn, đang xử lý khiếu nại, hoặc đang được xem xét miễn, giảm theo quy định của pháp luật, khoản nợ của doanh nghiệp mà cơ quan thuế đã ban hành thông báo chấp thuận không tính tiền chậm nộp do chưa được ngân sách nhà nước thanh toán theo hướng dẫn tại Quy trình Quản lý nợ.

b) Doanh nghiệp không bị áp dụng biện pháp cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về thuế trong các năm xếp hạng, tôn vinh, khen thưởng.

Điều kiện 3: Đánh giá mức độ tuân thủ của doanh nghiệp trong năm xếp hạng, tôn vinh, khen thưởng thông qua các chỉ tiêu về xử phạt vi phạm về thuế, hóa đơn.

a) Không bị xử phạt vi phạm đối với hành vi trốn thuế;

b) Không bị xử phạt vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn đối với hành vi khai sai dẫn đến thiếu số tiền thuế phải nộp hoặc tăng số tiền thuế được miễn, giảm, hoàn. Trường hợp doanh nghiệp bị xử phạt vi phạm hành chính thì số tiền thuế truy thu, tiền phạt, tiền chậm nộp so với số thuế đã nộp trong năm có thành tích xếp hạng, tôn vinh, khen thưởng không quá 1%.

Cục Thuế ban hành Bộ tiêu chí xếp hạng, tôn vinh, khen thưởng người nộp thuế được xem là động lực quan trọng nhằm khuyến khích cộng đồng doanh nghiệp, hộ kinh doanh và cá nhân kinh doanh nâng cao ý thức tuân thủ pháp luật thuế, đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội đất nước.

Số thuế đã nộp ngân sách nhà nước của doanh nghiệp gồm các khoản nộp ngân sách nhà nước từ hoạt động sản xuất, kinh doanh của người nộp thuế (không bao gồm các khoản từ đất, phí, lệ phí, tiền phạt, tiền chậm nộp, thuế thu nhập cá nhân khấu trừ, nộp thay).

c) Không thuộc danh sách người nộp thuế chuyển cơ quan Công an điều tra về hành vi vi phạm pháp luật về thuế, không thuộc diện bị cơ quan công an điều tra, truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc đang thực hiện thi hành án của cơ quan thi hành án.

d) Trong thời gian xếp hạng, tôn vinh, khen thưởng, doanh nghiệp không bị cơ quan thuế kết luận có hành vi sử dụng hóa đơn không hợp pháp hoặc sử dụng không hợp pháp hóa đơn theo quy định của pháp luật về thuế và hóa đơn; không phát sinh giao dịch mua, bán với người nộp thuế đã được cơ quan thuế chuyển hồ sơ sang cơ quan Công an để điều tra về hành vi trốn thuế, mua bán, sử dụng hóa đơn không hợp pháp mà qua kiểm tra, xác minh xác định giao dịch của doanh nghiệp có liên quan đến hành vi vi phạm.

Đối với trường hợp phát sinh hóa đơn đầu vào với người nộp thuế sau đó được cơ quan thuế xác định không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký (trạng thái 06), việc xem xét xếp hạng, tôn vinh, khen thưởng phải căn cứ kết quả kiểm tra, xác minh của cơ quan thuế và hồ sơ, tài liệu do doanh nghiệp cung cấp để đánh giá tính hợp pháp, hợp lệ của giao dịch.

Trường hợp doanh nghiệp chứng minh được tại thời điểm giao dịch mua bán, bên bán vẫn hoạt động bình thường (trạng thái 00) và sau đó chuyển sang trạng thái 06, đồng thời doanh nghiệp đã thực hiện giải trình, cung cấp tài liệu chứng minh, thì cơ quan thuế quản lý trực tiếp quyết định việc không loại trừ. Trừ một số loại giao dịch đặc thù cần đánh giá cụ thể nội dung kinh tế phát sinh như: ngân hàng, điện, nước, viễn thông, ăn uống, tiếp khách, mua dịch vụ nhỏ lẻ với tổng số hóa đơn phát sinh với cùng một người bán trong năm xếp hạng, tôn vinh, khen thưởng dưới 10 hóa đơn và tổng giá trị thanh toán của các hóa đơn này dưới 10 triệu đồng.

e) Người đại diện pháp luật của doanh nghiệp không đồng thời là người đại diện pháp luật của các doanh nghiệp có trạng thái “Người nộp thuế ngừng hoạt động nhưng chưa hoàn thành thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế (03)”; “Người nộp thuế tạm ngừng hoạt động, kinh doanh (05)"; “Người nộp thuế không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký (06)”.

Điều kiện đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh

Đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh, để được xếp hạng, tôn vinh, khen thưởng cần đáp ứng 3 điều kiện sau:

Điều kiện 1: Đánh giá mức độ tuân thủ nghĩa vụ đăng ký thuế, khai thuế.

a) Hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh thực hiện đầy đủ nghĩa vụ đăng ký thuế theo quy định của pháp luật thuế, không có chênh lệch làm thay đổi nghĩa vụ thuế hoặc không có kết luận của cơ quan thuế về việc kê khai không trung thực. Không bị xử phạt vi phạm hành chính về đăng ký thuế trong năm có thành tích xếp hạng, tôn vinh, khen thưởng.

b) Tỷ lệ hồ sơ khai thuế nộp đúng hạn so với hồ sơ khai thuế phải nộp đạt từ 90% trở lên.

c) Không bị xử phạt về hành vi không cung cấp thông tin theo yêu cầu của cơ quan thuế.

Điều kiện 2: Đánh giá mức độ tuân thủ nghĩa vụ nộp thuế.

a) Trường hợp tại thời điểm ngày 31/12 trong năm xếp hạng, tôn vinh, khen thưởng, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh không có tiền nợ thuế (không bao gồm nợ chờ điều chỉnh do sai sót, nợ do chứng từ luân chuyển chậm hoặc thất lạc...).

b) Không bị áp dụng biện pháp cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về thuế trong năm có thành tích xếp hạng, tôn vinh, khen thưởng.

c) Số thuế đã nộp ngân sách nhà nước của hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh gồm các khoản nộp ngân sách nhà nước từ hoạt động sản xuất, kinh doanh của hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh (không bao gồm các khoản thu từ đất, phí, lệ phí, tiền phạt, tiền chậm nộp, nhưng có bao gồm số thuế thu nhập cá nhân đã nộp của hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh).

d) Chủ hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh không thuộc một trong các trường hợp: người đại diện theo pháp luật/chủ sở hữu của doanh nghiệp đang ở trạng thái “Ngừng hoạt động nhưng chưa hoàn thành thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế”, “Không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký” và trường hợp người nộp thuế đang chuyển hồ sơ thuế sang cơ quan chức năng, cơ quan có thẩm quyền để xác định vi phạm.

Điều kiện 3: Đánh giá mức độ tuân thủ pháp luật thuế, hóa đơn.

a) Không bị xử phạt vi phạm đối với hành vi trốn thuế; không thuộc danh sách người nộp thuế chuyển cơ quan Công an điều tra về hành vi trốn thuế.

b) Không bị xử phạt vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn đối với hành vi khai sai dẫn đến thiếu số tiền thuế phải nộp hoặc tăng số tiền thuế được miễn, giảm, hoàn.

c) Không bị xử phạt về hành vi sử dụng hóa đơn bất hợp pháp, sử dụng bất hợp pháp hóa đơn, không lập hóa đơn khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ hoặc các hành vi vi phạm quy định về hóa đơn điện tử trong năm có thành xếp hạng, tôn vinh, khen thưởng.

d) Không có kết luận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về việc sử dụng chứng từ, tài liệu không hợp pháp, thực hiện hành vi gian lận thuế hoặc có giao dịch mua bán hàng hóa, dịch vụ không có thật nhằm làm giảm nghĩa vụ thuế phải nộp./.