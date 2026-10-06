Đồng Tháp khởi tố đường dây mua bán hóa đơn hàng ngàn tỷ đồng

Ngày 6/10, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố 3 bị can để điều tra các hành vi “in, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước” và “trốn thuế”.

Lực lượng chức năng tống đạt quyết định tố tụng đối với Nguyễn Hoàng Tuấn.

Ba bị can gồm Nguyễn Hoàng Tuấn (48 tuổi, ngụ TP.HCM), Nguyễn Trọng Nghĩa (31 tuổi, ngụ tỉnh Đồng Tháp) và Nguyễn Hữu Toàn (44 tuổi, ngụ xã Mỹ Đức Tây, tỉnh Đồng Tháp).

Theo kết quả điều tra bước đầu, vụ án xuất phát từ quá trình xác minh của lực lượng chức năng về một đường dây mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước nhằm mục đích trốn thuế.

Đường dây này được xác định có sự móc nối giữa các đối tượng tại Đồng Tháp với nhiều tỉnh, thành phố khác.

Cơ quan điều tra xác định Nguyễn Hoàng Tuấn là người chủ mưu, cầm đầu, trong khi Nguyễn Trọng Nghĩa giữ vai trò là mắt xích quan trọng, giúp sức cho Tuấn thực hiện hoạt động mua bán hóa đơn.

Thủ đoạn của các đối tượng là thành lập hàng trăm công ty “ma”, sau đó sử dụng các pháp nhân này để xuất bán hóa đơn giá trị gia tăng cho nhiều doanh nghiệp, cá nhân trong và ngoài tỉnh.

Các hóa đơn được mua bán sau đó được sử dụng để hợp thức hóa hồ sơ, chứng từ phục vụ quyết toán, kê khai chi phí, thậm chí làm căn cứ để đề nghị hoàn thuế.

Theo cơ quan công an, hoạt động này có dấu hiệu gây thất thu cho ngân sách nhà nước với tổng số tiền trên hóa đơn lên đến hàng ngàn tỷ đồng.

Để phục vụ hoạt động mua bán hóa đơn, các đối tượng được cho là đã sử dụng nhiều công ty khác nhau, cùng hệ thống chữ ký số, con dấu và các phương tiện điện tử để thực hiện việc phát hành, giao nhận hóa đơn.

Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Đồng Tháp đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ và Công an TP.HCM tiến hành bắt, khám xét khẩn cấp nơi ở của Nguyễn Hoàng Tuấn và Nguyễn Trọng Nghĩa.

Qua khám xét, lực lượng chức năng thu giữ 43 điện thoại di động, 2 máy tính xách tay, 1 máy in màu, 117 token (thiết bị chứa chữ ký số) và 68 con dấu công ty.

Ngoài ra, công an còn thu giữ 65 con dấu tên lãnh đạo, kế toán cùng nhiều hồ sơ, tài liệu được xác định có liên quan đến hoạt động thành lập doanh nghiệp và mua bán hóa đơn.

Số lượng lớn thiết bị điện tử, chữ ký số và con dấu bị thu giữ được cơ quan chức năng tiếp tục kiểm tra, làm rõ vai trò của từng đối tượng cũng như quy mô hoạt động của đường dây.

Tại cơ quan công an, các đối tượng bước đầu thừa nhận hành vi phạm tội.

Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Đồng Tháp đã ra quyết định tạm giam 3 tháng đối với Nguyễn Hoàng Tuấn và Nguyễn Trọng Nghĩa để phục vụ công tác điều tra.

Vụ án đang được Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Đồng Tháp tiếp tục củng cố hồ sơ, làm rõ vai trò của các đối tượng liên quan và điều tra mở rộng đường dây mua bán hóa đơn.