Quảng Ninh tiêu hủy gần 40.000 bao thuốc lá ngoại nhập lậu

Theo đó, số thuốc lá bị tiêu hủy gồm các nhãn hiệu Hilton Red, Marlboro màu đỏ, Marlboro màu trắng và Good Companion.

Cơ quan chức năng tiến hành tiêu hủy số lượng lớn thuốc lá điếu nhập lậu. (Ảnh: Công an Quảng Ninh).

Trước đó, khoảng 16h30 ngày 21/1/2026, tại thôn Hải Thành, xã Quảng Đức, TP. Quảng Ninh, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an thành phố phát hiện, bắt quả tang Trần Văn Việt (SN 1998, trú tại thôn Hải Tiến, xã Quảng Đức) đang điều khiển ô tô Ford, biển kiểm soát 15C-372.15, vận chuyển trái phép 15.000 bao thuốc lá điếu nhập lậu.

Làm việc với cơ quan công an, Trần Văn Việt khai nhận vận chuyển thuê số thuốc lá trên cho Nguyễn Văn Nam (SN 1997, trú tại thôn Hải Thành, xã Quảng Thành, TP. Quảng Ninh).

Mở rộng điều tra, lực lượng chức năng khám xét khu vực nhà chờ Nghĩa trang xã Quảng Đức và phát hiện 50 thùng thuốc lá, bên trong chứa 24.980 bao thuốc lá điếu nhập lậu do nước ngoài sản xuất. Số hàng này được xác định do Nguyễn Văn Nam giao cho Nguyễn Văn Hưng (SN 1972, trú tại thôn Hải Thành, xã Quảng Đức) trông coi.

Như vậy, tổng số tang vật bị lực lượng chức năng tạm giữ trong vụ án là 39.980 bao thuốc lá điếu do nước ngoài sản xuất, không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc hợp pháp.

Sau quá trình điều tra, xử lý theo quy định, toàn bộ số thuốc lá là vật chứng của vụ án được lực lượng chức năng tổ chức tiêu hủy.

Theo Công an TP. Quảng Ninh, việc xử lý nghiêm các đối tượng liên quan và tiêu hủy toàn bộ vật chứng thể hiện quyết tâm của lực lượng Cảnh sát kinh tế trong đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả và hàng cấm.

Qua đó, góp phần bảo đảm trật tự quản lý kinh tế, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và tạo môi trường kinh doanh lành mạnh trên địa bàn.