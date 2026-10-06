Đưa ra thông tin gian dối làm được sổ đỏ rồi chiếm đoạt tiền

Ngày 6/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên cho biết đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Đỗ Thị Hiền (SN 1992, trú thôn Cường Trung, xã Minh Thái, tỉnh Ninh Bình) để điều tra về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, quy định tại khoản 3 Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Bị can Đỗ Thị Hiền tại cơ quan Công an. Ảnh CAHY

Trước đó, cơ quan điều tra tiếp nhận đơn trình báo của ông Phạm Văn Dương (SN 1991, trú thôn Trung Hòa, xã Tự Tân, tỉnh Hưng Yên) về việc bị Hiền nhận làm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất rồi chiếm đoạt tiền.

Theo kết quả điều tra, trong khoảng tháng 6 đến tháng 7/2026, Hiền đưa ra thông tin gian dối rằng có thể làm được giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, qua đó nhận của ông Dương 270 triệu đồng.

Sau khi nhận tiền, Hiền bị xác định đã sử dụng số tiền này để trả nợ và chi tiêu cá nhân.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên đã khởi tố bị can, áp dụng biện pháp tạm giam đối với Đỗ Thị Hiền để phục vụ điều tra.

Đồng thời, cơ quan công an đề nghị những người từng là bị hại với phương thức tương tự liên hệ cơ quan điều tra để cung cấp thông tin, tài liệu phục vụ việc mở rộng vụ án.