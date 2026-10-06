4 vấn đề thường gặp trên Ford F-150 Lightning mà chủ xe nên biết

Ford F-150 Lightning, mẫu bán tải điện cỡ lớn đầu tiên của Ford ra mắt năm 2022, dù được đánh giá cao về công nghệ nhưng đã gặp phải nhiều sự cố kỹ thuật đáng chú ý. Các lỗi từ pin, đèn hậu đến hệ thống treo đã dẫn đến nhiều đợt triệu hồi, gây ảnh hưởng không nhỏ đến người dùng và uy tín sản phẩm.

Ford F-150 Lightning gặp nhiều lỗi kỹ thuật từ pin đến hệ thống treo, ảnh hưởng đến trải nghiệm người dùng. Ảnh: SlashGear

Ford F-150 Lightning được trang bị nhiều tính năng tiên tiến như hệ thống Intelligent Backup Power và ổ cắm Pro Power Onboard, thu hút sự quan tâm lớn từ thị trường xe điện. Tuy nhiên, sau khi ra mắt, mẫu xe này đã phải đối mặt với nhiều vấn đề kỹ thuật lặp đi lặp lại.

Một trong những sự cố nghiêm trọng nhất liên quan đến pin điện áp cao, gây nguy cơ cháy nổ. Ford đã phải thực hiện nhiều đợt triệu hồi để cập nhật phần mềm và thay thế pin nhằm đảm bảo an toàn cho người sử dụng.

Ngoài ra, thanh đèn hậu phía sau trên một số phiên bản 2022 và 2023 gặp phải hiện tượng thấm nước, dẫn đến đèn lùi không hoạt động đúng cách. Vấn đề này đã khiến hãng phải tiến hành hai đợt triệu hồi để thay thế thanh đèn và các chi tiết cố định bị lỗi.

Các lỗi về điện và phần mềm cũng khá phổ biến trên F-150 Lightning, bao gồm mất kết nối Bluetooth, tính năng mở khóa bằng điện thoại không ổn định và các trục trặc hệ thống giải trí. Tuy nhiên, những lỗi này chưa dẫn đến triệu hồi chính thức từ Ford.

Một vấn đề khác là sự cố ở hệ thống treo trước, cụ thể là các đai ốc khớp cầu của cánh tay điều khiển trên bị siết không đủ lực tại nhà máy, gây nguy cơ mất lái. Sự cố này cũng đã khiến Ford phải triệu hồi hàng nghìn xe để kiểm tra và khắc phục.

Tổng hợp các sự cố trên khiến Ford F-150 Lightning bị đánh giá là một trong những mẫu bán tải điện có độ tin cậy thấp hơn so với kỳ vọng, tạo áp lực lớn cho Ford trong việc cải thiện chất lượng và dịch vụ hậu mãi.

Dù vậy, Ford vẫn tiếp tục phát triển và cập nhật phần mềm cũng như kỹ thuật để khắc phục các lỗi, nhằm giữ vững vị thế trong phân khúc xe bán tải điện đang ngày càng cạnh tranh.