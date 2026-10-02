Tập đoàn PC1 sắp trả cổ tức

Chủ tịch PC1 Trịnh Khánh Linh. Ảnh: PC1

CTCP Tập đoàn PC1 (mã PC1), ngày 1/10, công bố nghị quyết HĐQT về việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2025. Phương án này đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 thông qua hồi tháng 4 năm nay và sẽ được thực hiện đầu tiên, không đồng thời với các đợt tăng vốn khác.

Theo nghị quyết, PC1 dự kiến phát hành 61,69 triệu cổ phiếu phổ thông, tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá gần 616,93 tỷ đồng.

Tỷ lệ phát hành là 15% trên tổng số cổ phiếu đang lưu hành, tương ứng tỷ lệ thực hiện quyền 100:15. Theo đó, tại ngày đăng ký cuối cùng, cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu PC1 sẽ được nhận thêm 15 cổ phiếu mới.

Thời gian thực hiện là trong năm 2026, sau khi được cơ quan quản lý chấp thuận.

Hiện PC1 có hơn 411,28 triệu cổ phiếu đã phát hành và đang lưu hành, không có cổ phiếu quỹ. Nếu hoàn tất đợt trả cổ tức, lượng cổ phiếu của doanh nghiệp dự kiến tăng lên khoảng 472,98 triệu đơn vị, tương ứng vốn điều lệ tăng từ khoảng 4.112,9 tỷ đồng lên gần 4.729,8 tỷ đồng.

Trên thị trường, cổ phiếu PC1 đang giao dịch ở vùng giá 20.000 đồng/cp, không có nhiều biến động trong thời gian gần đây. So với đỉnh lịch sử hơn 30.000 đồng/cp hồi tháng 2 năm nay, mã đã giảm hơn 30%.

Nhóm CII nắm hơn 13% vốn

Theo báo cáo quản trị của doanh nghiệp, tại thời điểm cuối tháng 6/2026, gia đình Chủ tịch HĐQT PC1 Trịnh Khánh Linh vẫn là cổ đông lớn nhất tại công ty. Trong đó, bà Linh sở hữu 4 triệu cổ phiếu, tương ứng 0,973% vốn PC1. Ông Trịnh Văn Tuấn - bố bà Linh, sở hữu gần 88 triệu cổ phiếu, tương ứng 21,382% vốn công ty.

Bà Trịnh Khánh Linh sinh năm 1999, được bầu làm Chủ tịch HĐQT PC1 tại ĐHĐCĐ bất thường diễn ra ngày 24/7/2026. Trước đó vị trí này nhiều năm thuộc về ông Trịnh Văn Tuấn. Hồi tháng 5/2026, ông Tuấn và 3 thành viên HĐQT khác của PC1 bị bắt vì liên quan đến các vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng và tham ô tài sản.

Liên quan đến cơ cấu cổ đông của PC1, thời gian qua nhóm cổ đông liên quan đến CTCP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP HCM (mã CII) liên tục gia tăng sở hữu tại doanh nghiệp.

Mới đây nhất, vào ngày 8/9/2026, Công ty TNHH Thương mại đầu tư CII - công ty con của CII, mua thêm 190.000 cổ phiếu PC1, nâng sở hữu từ 29,83 triệu cổ phiếu (tương ứng 7,25% vốn PC1) lên hơn 30 triệu đơn vị (tương ứng 7,3% vốn).

CII cũng trực tiếp nắm giữ 23,49 triệu cổ phiếu PC1 (tương ứng 5,71% vốn). Tổng cộng, nhóm CII sở hữu hơn 53,5 triệu cổ phiếu (tương ứng 13,01% vốn).

Tạm tính theo giá thị trường, giá trị khoản đầu tư của CII vào PC1 khoảng gần 1.100 tỷ đồng.