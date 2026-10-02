Hơn 53.000 lượt tham gia cuộc thi tìm hiểu pháp luật về phòng, chống ma túy

Cuộc thi được tổ chức theo Kế hoạch số 28/KH-HĐPH ngày 10/9/2026 của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) thành phố Hải Phòng, nhằm tăng cường tuyên truyền, phổ biến các quy định pháp luật về phòng, chống ma túy.

Cuộc thi bắt đầu từ 8h ngày 20/9 và dự kiến kết thúc lúc 17h ngày 20/10/2026. Người tham gia thực hiện bài thi trực tuyến, tìm hiểu các quy định pháp luật liên quan đến công tác phòng, chống ma túy.

Cuộc thi nhằm đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến các quy định pháp luật về phòng, chống ma túy; nâng cao nhận thức của các tầng lớp Nhân dân về tác hại, hiểm họa của ma túy và trách nhiệm của cá nhân, gia đình, tổ chức trong công tác phòng ngừa, đấu tranh với tệ nạn ma túy.

Qua đó, góp phần trang bị kỹ năng nhận diện, chủ động phòng tránh các nguy cơ liên quan đến ma túy, hướng tới mục tiêu “Xây dựng Hải Phòng trở thành thành phố không ma túy” và “Thành phố thượng tôn, tuân thủ pháp luật”.

Theo Sở Tư pháp - Cơ quan thường trực Cuộc thi, tính đến 16h00 ngày 25/9/2026, hệ thống đã ghi nhận hơn 53.000 lượt người tham gia. Một số cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai tích cực, thu hút đông đảo cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và Nhân dân tham gia như: Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Y tế, xã Vĩnh Bảo, phường Hồng An, phường Hồng Bàng...Tuy nhiên, mức độ hưởng ứng tại một số địa bàn, đơn vị còn hạn chế, chưa đồng đều.

Để tiếp tục phát huy kết quả bước đầu, tạo sức lan tỏa sâu rộng trong thời gian còn lại của Cuộc thi, Ban Tổ chức đề nghị các sở, ban, ngành, đoàn thể, địa phương và thành viên Ban Tổ chức tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa của Cuộc thi; tăng cường chia sẻ liên kết dự thi trên Cổng/Trang thông tin điện tử, các nền tảng mạng xã hội, nhóm trao đổi nội bộ và hệ thống truyền thanh cơ sở.

Đồng thời, vận động, tạo điều kiện để cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, giáo viên, học sinh, sinh viên, người lao động và Nhân dân tích cực tham gia; phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên trong hưởng ứng và lan tỏa Cuộc thi trên địa bàn thành phố. Cuộc thi tiếp tục mở đến 17h00 ngày 20/10/2026.