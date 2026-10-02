Cổ phiếu PNJ được 'giải cứu'

Ảnh minh họa. Nguồn: PNJ

Mở cửa phiên giao dịch ngày 2/10, cổ phiếu PNJ của CTCP Vàng bạc đá quý Phú Nhuận vẫn trong trạng thái “nằm sàn”. Sau 15 phút, lực cầu “bắt đáy” bất ngờ nhập cuộc hấp thụ hết lượng cổ phiếu đặt bán giúp mã hồi phục. Đến thời điểm 11h, mã đã khớp lệnh gần 53 triệu đơn vị; song áp lực bán vẫn rất lớn khiến thị giá chưa hồi phục, giảm hơn 5% về mốc 23.500 đồng/cp.

Trước đó, PNJ đã có 4 phiên giảm sàn liên tiếp khiến thị giá lùi về đáy 6 năm. Kể từ phiên 22/9 đến phiên 1/10, mã “bốc hơi” 49% giá trị. Vốn hoá của công ty vàng bạc đá quý “bốc hơi” hơn hơn 6.000 tỷ đồng, từ mức hơn 18.800 tỷ đồng còn hơn 12.600 tỷ đồng.

PNJ bước vào chuỗi giảm sâu sau khi doanh nghiệp công bố tài liệu họp ĐHĐCĐ bất thường (dự kiến diễn ra vào ngày 21/10 tới), với việc điều chỉnh kế hoạch kinh doanh, chia cổ tức và phương án huy động vốn bổ sung cho hoạt động kinh doanh.

Về kế hoạch kinh doanh, HĐQT dự kiến lợi nhuận sau thuế năm nay âm khoảng 6.271 tỷ đồng, so với kế hoạch cũ là lãi 3.409 tỷ đồng. Sự thay đổi lớn này là do công ty dự kiến trích lập dự phòng 7.071 tỷ đồng liên quan đến chính sách thu đổi hàng hóa.

Về cổ tức tiền mặt, HĐQT đề xuất điều chỉnh tỷ lệ cổ tức năm 2025 từ 20% xuống 10% mệnh giá. Công ty đã tạm ứng 10% nên nếu phương án điều chỉnh được thông qua, doanh nghiệp đã hoàn thành việc chi trả cổ tức bằng tiền năm 2025.

Năm 2026, HĐQT đề xuất không chia cổ tức, trong khi kế hoạch đã được cổ đông thông qua là 20%.

Về huy động vốn, PNJ dự kiến chào bán riêng lẻ tối đa 550 triệu cổ phiếu phổ thông, mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu, cho các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp. Đợt chào bán triển khai từ quý 4/2026 đến quý 3/2027. Số lượng phát hành thực tế sẽ do HĐQT quyết định căn cứ giá chào bán, nhu cầu vốn thực tế và kết quả đàm phán với nhà đầu tư.

60% tổng số tiền thu được dự kiến được PNJ sử dụng để thực hiện kế hoạch kinh doanh trên cơ sở điều chỉnh chính sách thu đổi hàng hóa đã bán và dự kiến mua lại. Khoảng 20% được bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh và các nhu cầu tài chính khác.

20% còn lại, nếu có, sẽ được bổ sung vốn lưu động và/hoặc thanh toán các khoản vay ngắn hạn.

Nhằm tăng tính linh hoạt trong quản lý và sử dụng nguồn vốn chủ sở hữu, HĐQT PNJ còn đề xuất hoàn nhập tối đa 4.602,8 tỷ đồng từ Quỹ đầu tư phát triển vào lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.