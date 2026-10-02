Hội thảo Phát triển nông nghiệp công nghệ cao và nông nghiệp hữu cơ tại Sơn La

Hội thảo Phát triển nông nghiệp công nghệ cao và nông nghiệp hữu cơ.

Theo báo cáo tại hội thảo, tính đến năm 2025, toàn tỉnh đã có 9 vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao được công nhận, tập trung ở một số ngành hàng có lợi thế như chè, cà phê, cây ăn quả, chăn nuôi bò sữa... Diện tích cây trồng áp dụng các quy trình sản xuất nông nghiệp tốt và tiêu chuẩn tương đương đạt 31.662 ha; hệ thống tưới phun, tưới nhỏ giọt được áp dụng trên 3.209 ha; 115,5 ha được đầu tư nhà lưới, nhà kính, nhà màng. Có 218 mã số vùng trồng, 262 chuỗi cung ứng nông sản an toàn và nhiều sản phẩm được bảo hộ sở hữu trí tuệ; có 214 sản phẩm OCOP.

Các đại biểu dự hội thảo.

Dù đạt nhiều thành tựu, việc phát triển nông nghiệp công nghệ cao và hữu cơ tại Sơn La vẫn gặp không ít thách thức: quy mô sản xuất ở nhiều nơi còn manh mún, trình độ không đồng đều; liên kết giữa nông dân với HTX và doanh nghiệp thiếu bền vững. Bên cạnh đó, việc chuyển đổi sang sản xuất hữu cơ còn vướng chi phí cao, khó khăn trong chứng nhận, kiểm soát chất lượng và tìm kiếm thị trường. Thương hiệu nông sản Sơn La tuy đã có tiếng vang nhưng chưa thực sự chuyển hóa triệt để thành lợi thế cạnh tranh…

Hội thảo đã nhận được 15 bài tham luận từ các sở, ban, ngành, trường đại học, cao đẳng, các doanh nghiệp và chuyên gia trên địa bàn tỉnh. Các ý kiến tập trung vào các nhóm vấn đề trọng tâm, đưa ra những hạn chế, nhược điểm và giải pháp cho giai đoạn 2026–2030 như: Thực trạng kết quả phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao gắn với phát triển vùng nguyên liệu, nâng cao chất lượng, giá trị và khả năng cạnh trang của nông sản trên địa bàn tỉnh Sơn La, đề xuất giải pháp thực hiện giai đoạn 2026-2030; ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và bảo hộ sở hữu trí tuệ; giải pháp phát triển công nghiệp chế biến và dịch vụ logistics; gắn kết nông nghiệp, sản phẩm OCOP với phát triển du lịch cộng đồng; nghiên cứu và chuyển giao khoa học công nghệ phục vụ phát triển nông nghiệp Sơn La. Thúc đẩy liên kết doanh nghiệp-HTX-nông dân; định hướng vùng nguyên liệu và sản phẩm chủ lực của Sơn La; nghiên cứu, bảo tồn và phát huy nguồn gen bản địa gắn với phát triển sản phẩm nông nghiệp đặc trưng và OCOP Sơn La.

Đại diện Trường Đại học Tây Bắc tham luận với chủ đề "Ứng dụng khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số nâng cao giá trị nông sản Sơn La".

Những đóng góp, giải pháp tại hội thảo là cơ sở quan trọng để Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh tổng hợp, đề xuất với UBND tỉnh và các ngành chức năng nhằm hoàn thiện cơ chế, chính sách phát triển nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp hữu cơ trong giai đoạn tới.