Giá vàng sáng 2/10 liên tục đảo chiều, khoảng cách cao khó kiếm lời

SJC giảm 800.000 đồng/lượng

Sáng 2/10, bảng giá SJC cập nhật lúc 8 giờ 34 phút ghi nhận vàng miếng loại 1 lượng, 10 lượng và 1kg ở mức 140,5 triệu đồng/lượng mua vào, 143,5 triệu đồng/lượng bán ra. So với mức 141,3 - 144,3 triệu đồng/lượng hôm qua, giá giảm 800.000 đồng/lượng ở cả hai chiều. Khoảng cách mua – bán vẫn giữ ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Bảng cập nhật giá vàng sáng ngày 2/10. Ảnh chụp màn hình

Vàng miếng SJC loại 5 chỉ được niêm yết mua vào 140,5 triệu đồng/lượng, bán ra 143,52 triệu đồng/lượng, chênh lệch 3,02 triệu đồng. Loại 0,5 chỉ, 1 chỉ và 2 chỉ có cùng giá mua vào, nhưng bán ra 143,53 triệu đồng/lượng, đưa khoảng cách lên 3,03 triệu đồng.

Ở nhóm vàng nhẫn SJC 99,99%, loại 1 chỉ, 2 chỉ và 5 chỉ có giá 140–143 triệu đồng/lượng, chênh lệch 3 triệu đồng. Loại 0,3 chỉ và 0,5 chỉ được mua vào 140 triệu đồng/lượng, bán ra 143,1 triệu đồng/lượng. Vàng nhẫn loại phổ biến thấp hơn vàng miếng 500.000 đồng/lượng ở cả chiều mua và bán.

Vàng nữ trang 99,99% được niêm yết 137,5–142 triệu đồng/lượng, chênh lệch 4,5 triệu đồng. Nữ trang 99% có giá 133,594–140,594 triệu đồng/lượng, khoảng cách mua - bán lên tới 7 triệu đồng. Sự khác biệt giữa từng sản phẩm cho thấy, người mua cần đối chiếu đúng loại vàng khi tính toán giá trị giao dịch.

Chênh lệch mua – bán vàng miếng SJC loại 1 lượng duy trì ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Đại diện cửa hàng vàng Mi Hồng cho biết, sáng nay giá vàng tiếp tục giảm khiến lượng khách mua đông hơn, thời gian chờ giao dịch cũng sẽ kéo dài hơn. Cửa hàng vẫn bảo đảm nguồn cung phục vụ khách. Riêng vàng miếng, người mua phải chờ lâu hơn do lượng giao dịch tập trung đông.

Về những nhịp tăng rồi giảm của thị trường, ông Huỳnh Trung Khánh, Phó Chủ tịch Hiệp hội Kinh doanh vàng Việt Nam, cho rằng trong các giai đoạn căng thẳng địa chính trị trước đây, vàng thường tăng trong khoảng 7 - 14 ngày rồi điều chỉnh. Ngoài diễn biến quốc tế, cung - cầu trong nước cũng tác động đến giá. Nhận định này cho thấy một đợt tăng nhanh vẫn có thể nối tiếp bằng nhịp giảm, khiến người mua lướt sóng đối mặt rủi ro đảo chiều.

Chuyên gia kinh tế Cấn Văn Lực cho rằng, tâm lý tích trữ, mất cân đối cung - cầu và thiếu dữ liệu giao dịch tập trung đang khiến người mua vàng chịu thiệt. Thị trường chủ yếu giao dịch vàng vật chất, trong khi thông tin phân tán khiến việc theo dõi tổng cung - cầu gặp khó khăn. Theo ông, người tiêu dùng cần theo dõi sát diễn biến thị trường; cơ quan quản lý cần tăng cường kiểm soát, bảo đảm minh bạch và triển khai các giải pháp đồng bộ, thay vì chỉ xử lý từng đợt biến động ngắn hạn.

Giá vàng thế giới giảm mạnh chờ tín hiệu từ việc làm Mỹ

Giá vàng thế giới giảm mạnh vào cuối phiên giao dịch ngày 1/10 (giờ Mỹ), khi lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ ở mức cao và đồng USD vững giá tiếp tục gây sức ép lên kim loại quý. Thị trường đang hướng sự chú ý tới báo cáo việc làm tháng 9 của Mỹ để tìm thêm tín hiệu về chính sách lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed).

Diễn biến giá vàng giao ngay trong phiên giao dịch tối 1/10 (giờ New York). Ảnh chụp màn hình: Kitco

Theo dữ liệu từ trang Kitco.com, vào lúc 21 giờ ngày 1/10 (giờ New York), tức 8 giờ ngày 2/10 (giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay ở mức 4.151,3 USD/ounce, giảm 24,6 USD, tương đương 0,59% so với phiên trước. Trong phiên, giá vàng dao động trong khoảng 4.138,5 – 4193,9 USD/ounce.

Giá vàng đã chịu sức ép đáng kể về cuối phiên, sau khi có thời điểm vượt 4.180 USD/ounce. Lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ tăng và đồng USD vững giá cũng hạn chế khả năng phục hồi của kim loại quý, dù kỳ vọng Fed tăng lãi suất trong tháng 10 đã giảm so với tuần trước.

Số đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu tại Mỹ giảm xuống 197.000 đơn, thấp hơn dự báo, cho thấy thị trường lao động vẫn duy trì sức chống chịu. Trong khi đó, số liệu lạm phát chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE) trước đó cho thấy áp lực giá dịu hơn, góp phần làm giảm kỳ vọng Fed tiếp tục tăng lãi suất trong tháng 10.

Trang sức vàng được bày bán tại cửa hàng ở Yangon, Myanmar. Ảnh: THX/TTXVN

Lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm có thời điểm tăng lên mức cao nhất trong hơn hai thập kỷ trước khi giảm trở lại. Lợi suất cao làm tăng chi phí cơ hội của việc nắm giữ vàng, tài sản không sinh lãi, qua đó gây sức ép lên giá kim loại quý. Báo cáo PMI ngành sản xuất của Viện Quản lý Cung ứng Mỹ (ISM) cũng cho thấy giá đầu vào tăng, làm gia tăng lo ngại áp lực lạm phát vẫn dai dẳng.

Báo cáo việc làm phi nông nghiệp tháng 9 của Mỹ, dự kiến công bố ngày 2/10, vì vậy trở thành dữ liệu quan trọng đối với thị trường. Nếu số liệu việc làm mạnh hơn dự kiến, kỳ vọng duy trì lãi suất cao trong thời gian dài hơn có thể gia tăng, gây thêm sức ép lên vàng.

Ông David Meger, Giám đốc giao dịch kim loại tại High Ridge Futures, cho rằng bất kỳ yếu tố nào làm gia tăng khả năng Fed nâng lãi suất đều có thể tác động tiêu cực đến tâm lý trên thị trường vàng. Theo ông, giới đầu tư đang tập trung vào báo cáo việc làm để tìm thêm manh mối về hướng đi của chính sách tiền tệ.

Chuyên gia phân tích thị trường cấp cao của XM Trading nhận định tâm lý né tránh rủi ro, cùng với việc kỳ vọng Fed tăng lãi suất giảm xuống, đang hỗ trợ giá vàng. Tuy nhiên, chuyên gia này cho rằng xu hướng ngắn hạn vẫn nghiêng về giảm giá và vàng có thể lùi về mốc 4.000 USD/ounce, đặc biệt nếu báo cáo việc làm cho thấy thị trường lao động mạnh hơn dự kiến.

Trong khi đó, HSBC đã hạ dự báo giá vàng bình quân năm 2026 và 2027 xuống lần lượt 4.490 USD và 4.825 USD/ounce.

Tình hình tại Eo biển Hormuz và quan hệ Mỹ - Iran tiếp tục là nguồn bất ổn đối với thị trường quốc tế, dù mức độ rủi ro đã phần nào giảm trong phiên 1/10. Các cuộc tiếp xúc ngoại giao giữa quan chức Mỹ, Iran và Qatar vẫn tiếp diễn, song chưa ghi nhận đột phá về việc mở lại Eo biển Hormuz hay các biện pháp trừng phạt.

Bất ổn địa chính trị tiếp tục duy trì nhu cầu đối với các tài sản trú ẩn như vàng, song tác động này bị hạn chế bởi sức ép từ lợi suất trái phiếu Mỹ và đồng USD.

Về kỹ thuật, vùng 4.190 - 4.210 USD/ounce là vùng kháng cự, trong khi 4.136 USD/ounce là ngưỡng hỗ trợ gần nhất của giá vàng. Trong ngắn hạn, diễn biến giá vàng sẽ tiếp tục phụ thuộc chủ yếu vào các dữ liệu kinh tế Mỹ, đặc biệt là báo cáo việc làm, cùng với biến động của lợi suất trái phiếu và đồng USD.