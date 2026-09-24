Tạo đột phá trong phong trào thi đua quyết thắng

Đồn biên phòng Sơn Trà bàn giao Cờ Cụm trưởng Cụm thi đua số 2 Bộ đội Biên phòng thành phố năm 2027 cho Đồn Biên phòng Non Nước. Ảnh: BÁ VĨNH

Cụm thi đua số 2 gồm: Biên phòng Cửa Khẩu cảng, Đồn Biên phòng Hải Vân, Đồn Biên phòng Phú Lộc, Đồn Biên phòng Sơn Trà, Đồn Biên phòng Non Nước và Hải đội Biên phòng 2.

Năm 2026, cấp ủy, chỉ huy các đơn vị đã quán triệt sâu sắc, triển khai các chỉ thị, nghị quyết, kế hoạch, mệnh lệnh của cấp trên về công tác biên phòng, xây dựng đơn vị; công tác thi đua, khen thưởng và phong trào thi đua quyết thắng được duy trì nền nếp, chất lượng, hiệu quả.

Qua đó, các đơn vị thực hiện tốt nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền biên giới biển; thực hiện tốt công tác sẵn sàng chiến đấu, huấn luyện, phòng, chống lụt bão, cứu hộ, cứu nạn; công tác kiểm soát hành chính có nhiều đổi mới, thực hiện cải cách hành chính gắn với chuyển đổi số;

Các đơn vị cũng chủ động nắm chắc tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan đến ma túy, buôn lậu, gian lận thương mại; phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể thực hiện công tác vận động quần chúng và xây dựng địa bàn biên phòng vững mạnh.

Phát biểu kết luận, Đại tá Nguyễn Hữu Thiều ghi nhận những kết quả mà toàn Cụm đã đạt được trong năm 2026; đồng thời đánh giá phong trào thi đua quyết thắng được triển khai tương đối toàn diện, bám sát nhiệm vụ chính trị của từng đơn vị.

Nội dung, chỉ tiêu thi đua từng bước được cụ thể hóa, gắn với thực hiện nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới, biển, đảo; huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu; xây dựng chính quy, chấp hành kỷ luật, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện và các nhiệm vụ đột xuất, nhiệm vụ khó khăn, phức tạp.

Tại hội nghị, Đồn Biên phòng Sơn Trà bàn giao Cờ Cụm trưởng Cụm thi đua số 2 Bộ đội Biên phòng thành phố năm 2027 cho Đồn Biên phòng Non Nước.