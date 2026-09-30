Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ tổ chức Kỳ họp thứ bảy

Quang cảnh kỳ họp. (Ảnh: VĂN ÚT)

Kỳ họp diễn ra trong thời điểm thành phố tập trung thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội năm 2026, đẩy nhanh tiến độ đầu tư công, huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực, đồng thời tiếp tục hoàn thiện cơ chế, chính sách, tạo nền tảng cho giai đoạn phát triển mới.

Tại kỳ họp, Hội đồng nhân dân thành phố xem xét, quyết định việc phân bổ ngân sách thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia; giao chi tiết, điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030 và kế hoạch đầu tư công năm 2026; đồng thời thông qua danh mục công trình, dự án phải thu hồi đất trên địa bàn.

Phát biểu khai mạc, đồng chí Đồng Văn Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ nhấn mạnh, một trong những nội dung trọng tâm là giao chi tiết, điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030 và kế hoạch đầu tư công năm 2026.

Đồng chí Đồng Văn Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ phát biểu khai mạc. (Ảnh: VĂN ÚT)

Theo Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố, vấn đề đặt ra không chỉ là phân bổ vốn mà quan trọng hơn là phân bổ nguồn lực để tạo ra giá trị và kết quả phát triển. Thành phố cần đẩy nhanh tiến độ các công trình, dự án, khắc phục tình trạng vốn đã được bố trí nhưng chậm triển khai; việc điều chỉnh, bổ sung vốn phải đúng đối tượng, đúng điều kiện và phù hợp khả năng thực hiện, giải ngân.

Theo hồ sơ trình kỳ họp, tổng kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030 đến nay hơn 106.000 tỷ đồng; kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026 được Thủ tướng Chính phủ giao hơn 19.000 tỷ đồng.

Đối với các Chương trình mục tiêu quốc gia, kỳ họp xem xét phân bổ nguồn lực thực hiện. Trong đó, Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển văn hóa năm 2026 có tổng kinh phí hơn 81 tỷ đồng, gồm khoảng 62 tỷ đồng vốn ngân sách Trung ương bổ sung và hơn 18 tỷ đồng vốn đối ứng của ngân sách thành phố. Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số được bổ sung 65 triệu đồng để thực hiện trong năm 2026.

Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố đề nghị các đại biểu nghiên cứu kỹ hồ sơ, thảo luận dân chủ, thẳng thắn, khách quan; tập trung làm rõ những vấn đề còn ý kiến khác nhau, nhất là các nội dung liên quan trực tiếp đến nguồn lực, quyền và lợi ích của người dân, doanh nghiệp.

Các quyết nghị cần bảo đảm đúng pháp luật, sát thực tiễn và có tính khả thi. Mỗi nhiệm vụ phải được cụ thể hóa với cơ quan chủ trì, người chịu trách nhiệm, nguồn lực, thời hạn và sản phẩm rõ ràng; qua đó chuyển quyết tâm thành hành động, nguồn lực thành kết quả, góp phần xây dựng Cần Thơ phát triển nhanh, bền vững, nâng cao đời sống nhân dân.