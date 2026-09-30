Nghệ An tìm giải pháp tháo gỡ 'nút thắt' vật liệu xây dựng

Cần 150 triệu m³ đất san lấp

Theo Sở Xây dựng Nghệ An, nhu cầu vật liệu xây dựng giai đoạn 2026-2030 dự kiến tăng mạnh do triển khai đồng loạt các dự án giao thông, khu công nghiệp, khu kinh tế, khu đô thị và hạ tầng trọng điểm. Vì vậy, tỉnh cần chủ động phương án bảo đảm nguồn cung vật liệu trong thời gian tới.

Xã Quỳnh Lưu (Nghệ An) đã đưa vào quy hoạch mỏ đất san lấp có diện tích hơn 11ha tại Rú Vin, thôn 1, Quỳnh Giang.

Theo đó, giai đoạn 2026-2030, Nghệ An cần khoảng 150 triệu m³ đất san lấp, trong khi các mỏ đã được cấp phép mới đáp ứng gần 47 triệu m³, tương đương 31% nhu cầu. Chênh lệch lớn giữa nhu cầu và nguồn cung đặt ra yêu cầu cấp thiết phải bổ sung các mỏ mới, rút ngắn cự ly vận chuyển và chủ động nguồn vật liệu tại địa phương nhằm bảo đảm tiến độ, kiểm soát chi phí các dự án.

Tại xã Đô Lương, giai đoạn 2026-2030 dự kiến triển khai 20 dự án, trong đó khoảng 10 dự án hạ tầng cần hơn 1 triệu m³ đất san lấp. Theo ông Nguyễn Tất Danh, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng xã Đô Lương, địa phương đã khảo sát một số vị trí có khả năng khai thác, tận thu đất, vừa chủ động nguồn vật liệu, vừa giảm chi phí đầu tư.

Hiện, nguồn đất phục vụ các công trình chủ yếu lấy từ khu vực xã Hồng Sơn cũ (nay là xã Lương Sơn). So với một số vị trí đang khảo sát, cự ly vận chuyển chênh lệch trên dưới 10km, làm gia tăng chi phí vận chuyển và tổng mức đầu tư.

Tương tự, xã Quỳnh Lưu cũng đang chủ động tìm kiếm, bổ sung nguồn đất san lấp để đáp ứng nhu cầu trong giai đoạn tới.

Theo ông Hoàng Quốc Hoàn, Phó chủ tịch UBND xã Quỳnh Lưu, địa phương đã đưa vào quy hoạch vị trí mỏ đất san lấp rộng hơn 11ha tại Rú Vin, thôn 1, Quỳnh Giang. Thời gian tới, xã sẽ công bố quy hoạch để các tổ chức, cá nhân nghiên cứu, tham gia đấu thầu và khai thác, đáp ứng nhu cầu san lấp mặt bằng.

Việc các địa phương chủ động bổ sung nguồn khai thác diễn ra trong bối cảnh nhu cầu đất san lấp tại Nghệ An giai đoạn tới được dự báo rất lớn.

Không chỉ đất san lấp, nguồn cát xây dựng cũng đứng trước nguy cơ thiếu hụt. Theo Sở Xây dựng, nhu cầu cát xây dựng trong 5 năm tới có thể thiếu hơn 29 triệu m³, trong khi công suất các mỏ được cấp phép chỉ đáp ứng khoảng 11,4 triệu m³, tương đương 39% nhu cầu.

Một khu vực khai thác cát tại xã Đại Đồng, Nghệ An.

Theo ông Bùi Đình Thủy, Phó Trưởng phòng Kinh tế - Hạ tầng UBND xã Vạn An, địa phương hiện có 4 mỏ cát và thường xuyên kiểm tra, yêu cầu các đơn vị khai thác đúng phạm vi, công suất được cấp phép. Do trữ lượng có hạn, xã cũng chú trọng kiểm soát sản lượng, ngăn khai thác vượt quy định, ảnh hưởng đến tài nguyên.

Tại xã Đại Đồng, ông Tưởng Đăng Hào, Phó chủ tịch UBND xã, cho biết địa phương có 2 mỏ cát đang hoạt động, tổng trữ lượng gần 1 triệu m³, thời hạn khai thác 24 năm, công suất hơn 49.000m³/năm. Tuy nhiên, nguồn cung hiện chưa đáp ứng nhu cầu các dự án trọng điểm, nhất là dự án cao tốc Vinh - Thanh Thủy.

Để bổ sung nguồn vật liệu, xã Đại Đồng sẽ rà soát các khu vực có tiềm năng khoáng sản, nghiên cứu khả năng mở thêm mỏ và phối hợp tháo gỡ các thủ tục theo quy định. Qua đó, địa phương vừa tăng cường quản lý khai thác, vừa từng bước bổ sung nguồn cung phục vụ các công trình, dự án trọng điểm.

Mở thêm nguồn, tăng công suất để đáp ứng nhu cầu

Theo ông Trần Xuân Long, Giám đốc Công ty CP Xây dựng và Thương mại Hoàng Long, mỏ đá Hồng Sơn của doanh nghiệp tại xã Lương Sơn được cấp phép từ năm 2013, có trữ lượng địa chất hơn 3,7 triệu m³, công suất khai thác 100.000 m³/năm. Hiện, trữ lượng khai thác còn khoảng 1,7 triệu m³.

Tuy nhiên, với công suất được cấp phép như hiện nay, doanh nghiệp không dám ký hợp đồng cung ứng cho các dự án trọng điểm có nhu cầu lớn. Theo ông Long, nếu không đáp ứng đủ khối lượng đã cam kết, doanh nghiệp có thể ảnh hưởng đến tiến độ công trình và phải chịu phạt kinh tế.

Thực tế này cho thấy, bài toán nguồn vật liệu không chỉ nằm ở việc bổ sung thêm mỏ mà còn phải tính đến trữ lượng, công suất khai thác được cấp phép và khả năng cung ứng thực tế cho thị trường.

Mỏ đá Hồng Sơn do Công ty CP Xây dựng và Thương mại Hoàng Long khai thác tại xã Lương Sơn.

Theo ông Nguyễn Văn Hải, Phó giám đốc Sở Xây dựng Nghệ An, để bảo đảm nguồn vật liệu cho các dự án giai đoạn 2026-2030, Sở sẽ căn cứ nhu cầu dài hạn về đá, cát xây dựng, đất san lấp để tham mưu khoanh định, mở rộng các khu vực khai thác phù hợp, đáp ứng cả nhu cầu xây dựng và phát triển kinh tế.

Cùng với đó, Nghệ An sẽ từng bước điều chỉnh công suất các mỏ cát, đá xây dựng, điều phối nguồn đất đào và phát triển vật liệu thay thế. Các giải pháp được triển khai đồng bộ nhằm bổ sung nguồn cung, đáp ứng nhu cầu vật liệu cho các công trình, dự án trên địa bàn.

Theo thống kê của Sở Xây dựng Nghệ An, nhu cầu vật liệu xây dựng của Nghệ An giai đoạn 2026-2030 sẽ tăng mạnh do cùng lúc triển khai nhiều dự án giao thông, khu công nghiệp, khu kinh tế, khu đô thị và các công trình hạ tầng trọng điểm. Tổng nhu cầu ước khoảng 47,98 triệu m³ đá xây dựng, 29,11 triệu m³ cát xây dựng và 149,43 triệu m³ đất san lấp.

Trong khi đó, tổng nguồn cung từ các mỏ đã được cấp phép hiện chỉ đạt khoảng 32,99 triệu m³ đá xây dựng (đáp ứng 69% nhu cầu), 11,40 triệu m³ cát xây dựng (39%) và 46,59 triệu m³ đất san lấp (31%). Theo đó, Nghệ An đang thiếu khoảng 135 triệu m³ vật liệu xây dựng phục vụ các dự án trong giai đoạn 2026-2030.