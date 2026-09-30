Phú Thọ khởi công dự án nhà ở xã hội 680 căn hộ

Máy móc, trang thiết bị, nhân lực sẵn sàng thi công để dự án hoàn thành tiến độ. Ảnh: Thanh Hải - TTXVN

Dự án được triển khai trên diện tích khoảng 10.583 m2, gồm 2 tòa tháp cao 22 tầng nổi và 1 tầng hầm, với tổng diện tích sàn xây dựng khoảng 71.328 m2. Dự án dự kiến cung cấp khoảng 680 căn hộ, tổng diện tích khoảng 42.474 m2; trong đó có khoảng 6.373 m2 diện tích thương mại - dịch vụ, đáp ứng các nhu cầu thiết yếu của cư dân. Khi hoàn thành, dự án dự kiến phục vụ nhu cầu nhà ở của khoảng 1.400 người.

Theo kế hoạch, Dự án Nhà ở xã hội Trương Hán Siêu sẽ hoàn thành và đưa vào sử dụng trong năm 2029. Đây là một trong những dự án góp phần bổ sung nguồn cung nhà ở xã hội trên địa bàn, đáp ứng nhu cầu nhà ở của người lao động, người có thu nhập phù hợp; đồng thời góp phần thực hiện chỉ tiêu phát triển nhà ở xã hội theo Đề án được Thủ tướng Chính phủ giao.

Tại lễ khởi công, Bí thư Đảng ủy phường Hòa Bình (Phú Thọ) Nguyễn Đức Dũng nhấn mạnh, dự án Nhà ở xã hội Trương Hán Siêu có ý nghĩa quan trọng trong phát triển quỹ nhà ở xã hội, góp phần bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao chất lượng đời sống nhân dân và từng bước hoàn thiện diện mạo đô thị phường Hòa Bình.

Đây là dự án nhà ở xã hội thứ hai được khởi công trên địa bàn phường Hòa Bình từ đầu năm đến nay, đưa tổng số căn hộ nhà ở xã hội được khởi công trên địa bàn phường lên khoảng 2.000 căn. Trong khi đó, toàn tỉnh Phú Thọ đã khởi công một số dự án nhà ở xã hội với tổng số khoảng 5.000 căn; số căn hộ được khởi công tại phường Hòa Bình chiếm khoảng 40%.

Dự án Nhà ở xã hội Trương Hán Siêu có vị trí thuận lợi, nằm trong không gian phát triển đô thị ven sông Đà. Qua đó, Bí thư Đảng ủy phường Hòa Bình, Nguyễn Đức Dũng đề nghị chủ đầu tư tập trung tối đa nguồn lực, tổ chức thi công bảo đảm tiến độ, chất lượng; chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về quy hoạch, đầu tư, đất đai và bảo vệ môi trường.

Chủ đầu tư cần kiểm soát chặt chẽ chi phí đầu tư, bảo đảm giá thành hợp lý, phù hợp định hướng phát triển nhà ở xã hội, đáp ứng nhu cầu thực tế và kỳ vọng của người dân.

Đại diện Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Trương Hán Siêu khẳng định, cam kết đặt chất lượng công trình và an toàn của người dân lên hàng đầu; phối hợp chặt chẽ với các đơn vị tư vấn, nhà thầu và các bên liên quan tổ chức thi công khoa học, hiệu quả, tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật.

Dự án Nhà ở xã hội Trương Hán Siêu được kỳ vọng tạo thêm quỹ nhà ở ổn định cho người lao động và người có thu nhập phù hợp, góp phần thực hiện mục tiêu phát triển nhà ở xã hội của tỉnh giai đoạn 2026 - 2030, đồng thời thúc đẩy quá trình hoàn thiện hạ tầng, chỉnh trang đô thị và phát triển kinh tế - xã hội tại phường Hòa Bình.