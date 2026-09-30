Bảo đảm các hộ còn vướng mắc được khởi công xây dựng, sửa chữa nhà trước 10-10

Các địa phương cần tập trung tháo gỡ khó khăn, bảo đảm các hộ còn vướng mắc khởi công xây dựng, sửa chữa nhà trước ngày 10-10; hoàn thành cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở cho 195 trường hợp trong tháng 10.

Đây là yêu cầu của đồng chí Bùi Văn Lương, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, tại Hội nghị Tổ công tác làm việc với các xã ATK về thực hiện xóa nhà tạm, nhà dột nát, ngày 30-9. Tham dự có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, thành viên Tổ công tác.

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì Hội nghị.

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh yêu cầu các địa phương rà soát từng trường hợp, xác định rõ khó khăn và trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị trong xử lý; phối hợp với cơ quan chuyên môn khẩn trương hoàn tất thủ tục, tạo điều kiện để các hộ còn vướng mắc khởi công xây dựng, sửa chữa nhà trước ngày 10/10/2026.

Đối với 195 trường hợp chưa có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở, các địa phương được yêu cầu tập trung rà soát, đo đạc và xử lý dứt điểm, bảo đảm hoàn thành việc cấp giấy trong tháng 10.

Đồng chí Bùi Văn Lương phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Cấp ủy, tổ công tác và cán bộ được phân công phải theo sát từng hộ, chịu trách nhiệm về tiến độ và kết quả thực hiện. Bí thư cấp ủy chịu trách nhiệm trước Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc thực hiện cam kết tại địa phương.

Các đại biểu dự Hội nghị.

Lãnh đạo Sở Dân tộc và Tôn giáo báo cáo tại Hội nghị.

Theo báo cáo của Sở Dân tộc và Tôn giáo tại hội nghị, có 595 hộ thuộc diện thực hiện xóa nhà tạm, nhà dột nát tại 29/37 xã, phường vùng ATK; 8 địa phương không có đối tượng hỗ trợ nhà ở.

Trong số này, 195 hộ tại 17 xã chưa có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở để hoàn thiện thủ tục hỗ trợ. Tiến độ triển khai tại một số địa phương chưa đồng đều; một số hộ chưa khởi công, còn khó khăn về thủ tục đất đai, nguồn lực và nhân công.