Vũ Yên: Trung tâm mới của thành phố Cảng, tọa độ sống mới của giới tinh hoa

Với giới doanh nhân và tầng lớp tinh hoa đất cảng, Vũ Yên mở ra một chuẩn sống mới: rời khỏi sự chật chội của nội đô để tận hưởng không gian sống rộng mở, riêng tư mà vẫn gần nhịp vận hành của thành phố.

Từ đảo sinh thái đến trung tâm đô thị mới

Trong quá trình Hải Phòng mở rộng không gian đô thị về phía Bắc sông Cấm, Vũ Yên đang được định hình như một cực phát triển mới, đồng bộ về hạ tầng, cảnh quan và tiện ích.

Khác với những khu vực phát triển theo hướng mở rộng từ lõi nội đô, Vũ Yên sở hữu một lợi thế khó sao chép của một hòn đảo biệt lập với hơn 16 km tiếp giáp mặt nước tự nhiên, tạo nên ranh giới cảnh quan rộng mở và khoảng cách tự nhiên với không gian đô thị hiện hữu.

Trên diện tích 877ha, hơn 280ha cây xanh và mặt nước được quy hoạch, tương đương gần một phần ba diện tích toàn đảo. 31 công viên nội khu với tổng diện tích gần 18ha tiếp tục đưa mảng xanh vào gần từng khu nhà, hình thành không gian sinh thái để cư dân đi dạo, vận động, vui chơi và gặp gỡ.

Vinhomes Royal Island nằm trọn trên đảo Vũ Yên, được bao bọc bởi ba dòng sông với hơn 16km tiếp giáp mặt nước tự nhiên.

Với những gia đình đã quen thuộc với nhịp sống trung tâm, giá trị của một nơi ở mới không đơn thuần nằm ở khoảng cách địa lý. Điều họ tìm kiếm còn là một môi trường đủ rộng để sống khác đi: nhiều khoảng xanh hơn, riêng tư hơn, có không gian cho gia đình và những trải nghiệm tương xứng với phong cách sống. Đó cũng là cơ sở để Vinhomes Royal Island dần hình thành cộng đồng cư dân mới.

Được bao bọc bởi ba dòng sông nhưng kết nối hoàn thiện đưa Vinhomes Royal Island hòa vào nhịp vận hành của thành phố cũng như cả vùng kinh tế trọng điểm phía Bắc.

Qua cầu Hoàng Gia và cầu Vũ Yên 1, cư dân đô thị đảo có thể kết nối tới nội đô lịch sử và Trung tâm Hành chính mới Thủy Nguyên trong khoảng 5-7 phút.

Cầu Hoàng Gia xóa thế biệt lập, đưa Vinhomes Royal Island trở thành trung tâm trong lòng trong tâm thành phố Cảng.

Ở hướng liên vùng, Vinhomes Royal Island kết nối sân bay quốc tế Cát Bi và trục cao tốc Hà Nội - Hải Phòng - Quảng Ninh trong khoảng 15 phút. Các cụm cảng Đình Vũ, Chùa Vẽ, Hoàng Diệu cũng nằm trong khoảng 10-15 phút di chuyển từ đô thị đảo.

Với cộng đồng doanh nhân, những kết nối này mang ý nghĩa vượt ra ngoài câu chuyện đi lại. Khả năng tiếp cận nhanh sân bay, cao tốc, cảng biển và các trung tâm hành chính, kinh tế giúp Vinhomes Royal Island phù hợp với nhịp sống có tính cơ động cao, nơi một ngày có thể bắt đầu tại nhà, tiếp nối bằng cuộc gặp ở trung tâm thành phố và kết thúc bằng khoảng thời gian riêng tư giữa không gian sông nước.

Vị trí của Vinhomes Royal Island vì thế có thể được nhìn từ hai chiều: đủ gần để bắt nhịp cùng thành phố, đủ khác biệt để tạo ra một phong cách sống mới.

Nơi giới tinh hoa đất cảng lựa chọn để an cư

Vị trí đặc biệt và hạ tầng kết nối tạo nền tảng để Vinhomes Royal Island vừa đủ gần để bắt nhịp cùng thành phố, vừa đủ khác biệt để mang đến một phong cách sống mới. Tại đây, hệ tiện ích hiện hữu là nhân tố làm nên sức sống bên trong đô thị.

Hiện, nhiều đại tiện ích tại Vinhomes Royal Island đã đi vào hoạt động, tạo nên một hệ sinh thái phục vụ đời sống cư dân ngay trên đảo.

Vincom Mega Mall quy tụ hàng trăm thương hiệu mua sắm, ẩm thực và giải trí, tạo nên điểm đến đa trải nghiệm cho cư dân. Phòng khám đa khoa quốc tế Vinmec cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe với hệ thống trang thiết bị hiện đại và đội ngũ chuyên môn giàu kinh nghiệm.

Trong lĩnh vực giáo dục, hệ thống 20 trường gồm Vinschool, trường quốc tế và dân lập theo quy hoạch mở thêm lựa chọn cho các gia đình, góp phần tạo nền tảng cho cộng đồng cư dân đa thế hệ.

Ở lớp tiện ích trải nghiệm, sân Vinpearl Golf 36 hố rộng 160ha, Học viện Cưỡi ngựa Hoàng gia rộng 30ha, VinWonders Vũ Yên rộng 20ha và Bến du thuyền Royal Marina rộng 10ha đã vận hành, đưa những hoạt động vốn gắn với phong cách sống nghỉ dưỡng vào ngay trong không gian an cư.

Hệ tiện ích biểu tượng đã vận hành tại Vinhomes Royal Island góp phần hình thành một trung tâm sống, vui chơi, giải trí và nghỉ dưỡng mới trên đảo Vũ Yên.

Với những gia đình đang tìm kiếm nơi an cư, một đô thị đã vận hành mang đến một giá trị khác biệt so với một dự án mới chỉ tồn tại trên quy hoạch. Đó là khả năng kiểm chứng trước khi ra quyết định và cơ hội trải nghiệm chất sống ngay từ thời điểm lựa chọn an cư.

Tại trung tâm mới Vũ Yên, Vinhomes Royal Island mang đến một chuẩn sống khác biệt cho giới thượng lưu Hải Phòng: sống giữa thiên nhiên sông nước nhưng không tách khỏi thành phố; tận hưởng sự riêng tư của đảo đô thị nhưng vẫn kết nối nhanh với những đầu mối quan trọng; sở hữu một không gian sống mới mà không phải chờ đợi một tương lai xa.

Quan trọng hơn, Vinhomes Royal Island hình thành một cộng đồng cư dân tinh hoa mới của đất cảng - nơi những gia đình cùng tìm kiếm một chuẩn sống cao cấp có thể gặp gỡ, kết nối và tận hưởng những giá trị tương đồng.