Ngân hàng Thế giới làm việc với Tây Ninh về Dự án nâng cấp Quốc lộ 62

Quang cảnh buổi làm việc giữa Đoàn công tác WB và Ủy ban Nhân dân tỉnh Tây Ninh về Dự án Nâng cấp, cải tạo Quốc lộ 62. (Ảnh: Bùi Giang/TTXVN)

Ngày 30/9, Đoàn công tác của Ngân hàng Thế giới (WB) đã có buổi làm việc với Ủy ban Nhân dân tỉnh Tây Ninh về Dự án Nâng cấp, cải tạo Quốc lộ 62 (sử dụng vốn vay WB).

Buổi làm việc nhằm tập trung rà soát công tác giải phóng mặt bằng, tái định cư và các vấn đề môi trường-xã hội; thống nhất những nội dung cần tiếp tục thực hiện, tiến độ, trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị liên quan và phương thức phối hợp trong thời gian tới.

Tại buổi làm việc, các bên tập trung thảo luận, đánh giá về công tác thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, bảo vệ môi trường-xã hội; việc tổ chức tham vấn các bên liên quan và cộng đồng dân cư chịu ảnh hưởng trong quá trình triển khai dự án.

Chuyên gia giao thông vận tải cao cấp, Trưởng nhóm công tác WB Shigeyuki Sakaki phát biểu tại buổi làm việc. (Ảnh: Bùi Giang/TTXVN)

Chuyên gia giao thông vận tải cao cấp, Trưởng nhóm công tác WB Shigeyuki Sakaki đề nghị tỉnh Tây Ninh tiếp tục cập nhật những nội dung còn tồn tại liên quan đến công tác tái định cư, giải phóng mặt bằng, nhất là việc phê duyệt phương án tái định cư đối với các hộ dân bị ảnh hưởng.

Các bên cần thống nhất biện pháp, tiến độ và trách nhiệm xử lý những nội dung còn lại; đồng thời cung cấp thông tin về công tác tuyên truyền, vận động người dân và cam kết tháo dỡ, di dời công trình, tài sản để bàn giao mặt bằng.

Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Tây Ninh Nguyễn Minh Lâm cho biết, tỉnh tiếp thu các ý kiến của WB và cam kết triển khai đồng bộ các nhiệm vụ tiếp theo để bảo đảm tiến độ dự án. Theo ông, các địa phương nơi dự án đi qua đã sẵn sàng, thông báo đến người dân và đang chờ Hiệp định vay vốn được ký kết. Công tác giải phóng mặt bằng tương đối thuận lợi do diện tích thu hồi nhỏ, người dân đồng thuận, công tác chuẩn bị tái định cư cũng được các địa phương thực hiện kỹ lưỡng.

Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Tây Ninh Nguyễn Minh Lâm phát biểu tại buổi làm việc với Đoàn công tác WB. (Ảnh: Bùi Giang/TTXVN)

Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Tây Ninh đề nghị Hiệp định vay vốn sớm được ký kết để có cơ sở triển khai dự án. Đồng thời yêu cầu các sở, ngành liên quan khẩn trương tổng hợp đầy đủ báo cáo về các vấn đề môi trường-xã hội, giải phóng mặt bằng và đề nghị các xã, phường có dự án đi qua phối hợp chặt chẽ, đẩy nhanh tiến độ thực hiện công tác tái định cư.

Theo Phó Giám đốc Sở Xây dựng Tây Ninh Đặng Hoàng Chương, Dự án thành phần 2-Nâng cấp, cải tạo Quốc lộ 62 thuộc Dự án 03 tuyến Quốc lộ (53, 62, 91B) kết nối vùng, thích ứng biến đổi khí hậu khu vực Đồng bằng sông Cửu Long, được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chủ trương đầu tư tại Quyết định số 1445/QĐ-TTg ngày 30/6/2025; được Bộ Xây dựng phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi tại Quyết định số 226/QĐ-BXD ngày 13/2/2026.

Trong đó, Dự án thành phần 2 có chiều dài khoảng 69 km, đi qua các phường, xã Khánh Hậu, Mỹ An, Tân Tây, Thạnh Hóa, Tân Thạnh, Mộc Hóa, Kiến Tường và Bình Hiệp, tỉnh Tây Ninh. Tổng mức đầu tư hơn 3.200 tỷ đồng, trong đó chi phí giải phóng mặt bằng hơn 1.000 tỷ đồng.

Hiện trạng tuyến Quốc lộ 62 với mặt đường nhỏ hẹp, xuống cấp đang chờ được nâng cấp, cải tạo. (Ảnh: Bùi Giang/TTXVN)

Đến nay, các xã, phường có dự án đi qua đã nhận bàn giao ranh mốc, bản vẽ; thực hiện công bố chủ trương thu hồi đất, ban hành thông báo thu hồi đất. Về kiểm đếm đất và tài sản trên đất, phường Khánh Hậu và xã Bình Hiệp đã hoàn thành; 4 địa phương gồm Tân Tây, Kiến Tường, Tân Thạnh và Mỹ An đang thực hiện; Thạnh Hóa và Mộc Hóa chưa thực hiện kiểm đếm.

Các xã, phường hiện đang tập trung thông qua Hội đồng giá đất, tiến hành áp giá, lập phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư. Dự kiến chi trả bồi thường trong tháng 11/2026, bàn giao mặt bằng thi công trong tháng 12/2026.

Ông Nguyễn Huy Hoàng, Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án Đường bộ miền Bắc, đơn vị quản lý dự án cho biết, ngày 19/6/2026, Chủ tịch nước đã có Quyết định số 962/QĐ-CTN về việc đàm phán Hiệp định cho dự án. Bộ Tài chính đang chủ trì công tác đàm phán, ký kết Hiệp định, dự kiến ký kết trong tháng 10/2026. Đơn vị quản lý dự án tiếp tục phối hợp với Trung tâm Phát triển quỹ đất, các sở, ngành và Ủy ban Nhân dân các xã, phường của tỉnh Tây Ninh trong công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, phấn đấu khởi công vào cuối tháng 12/2026.

Quốc lộ 62 là tuyến giao thông quan trọng trên địa bàn Tây Ninh, kết nối khu vực trung tâm tỉnh với các địa bàn vùng Đồng Tháp Mười và Cửa khẩu Quốc tế Bình Hiệp. Tuyến đường có vai trò phục vụ nhu cầu đi lại, vận chuyển hàng hóa, kết nối các khu vực sản xuất với các trung tâm kinh tế và khu vực biên giới.

Tuy nhiên, qua nhiều năm khai thác, tuyến đường này hiện đã xuống cấp nghiêm trọng, mặt đường nhỏ hẹp, nhiều vị trí hư hỏng. Trong nhiều năm qua, cử tri tỉnh Tây Ninh liên tục kiến nghị cấp có thẩm quyền xem xét nâng cấp, mở rộng tuyến.

Do đó, việc nâng cấp, cải tạo Quốc lộ 62 được kỳ vọng cải thiện năng lực khai thác của tuyến, tăng khả năng kết nối giao thông trong khu vực, đồng thời góp phần phục vụ phát triển kinh tế-xã hội, giao thương qua biên giới và thích ứng với điều kiện biến đổi khí hậu tại Đồng bằng sông Cửu Long./.