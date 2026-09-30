Thanh tra Chính phủ nêu loạt vấn đề tại các dự án Nam Long, yêu cầu tiếp tục rà soát

Thanh tra Chính phủ vừa công bố Thông báo kết luận thanh tra việc chấp hành pháp luật về đầu tư xây dựng, nhà ở và kinh doanh bất động sản tại một số dự án do Công ty CP Đầu tư Nam Long (Mã CK: NLG) làm nhà đầu tư/chủ đầu tư.

Thanh tra Chính phủ chỉ ra loạt vấn đề tại các dự án Akari, Southgate, Waterfront do Nam Long làm nhà đầu tư/chủ đầu tư.

Phạm vi thanh tra gồm 5 dự án tại TP.HCM, Đồng Nai và Tây Ninh. Theo báo cáo của doanh nghiệp, các dự án này có tổng cộng 20.064 căn nhà các loại, tương ứng khoảng 3,84 triệu m² sàn sử dụng. Trong giai đoạn 2020-2025, các đơn vị đã bán 11.967/13.780 căn, đạt 86,8%; đồng thời cho thuê 354 căn nhà ở xã hội, chuyển nhượng 19 lô đất xây biệt thự và 1.755 lô đất nền.

Trong cùng giai đoạn, doanh nghiệp báo cáo đã nộp ngân sách Nhà nước khoảng 6.016,4 tỷ đồng. Riêng 5 dự án được thanh tra đã nộp khoảng 2.538 tỷ đồng.

Từ tiền sử dụng đất đến kinh phí bảo trì

Một nội dung được xác định cụ thể liên quan dự án Khu nhà ở Nguyễn Sơn. Khi cấp Giấy chứng nhận cho Công ty CP Bất động sản Nguyễn Sơn, cơ quan chức năng TP.HCM đã tính thiếu tiền sử dụng đất đối với 137,77 m² đất. Thanh tra Chính phủ xác định trách nhiệm trong việc xác định nghĩa vụ tài chính trước khi đề nghị cấp Giấy chứng nhận thuộc Sở Nông nghiệp và Môi trường TP.HCM.

Sau kết quả thanh tra, ngày 29/06/2026, cơ quan thuế TP.HCM ban hành thông báo và đến ngày 30/06/2026, Công ty CP Bất động sản Nguyễn Sơn đã nộp 1.558,985 triệu đồng vào ngân sách Nhà nước.

Tại dự án Đồng Nai Waterfront, vấn đề được đặt ra là nghĩa vụ tiền sử dụng đất bổ sung sau điều chỉnh quy hoạch. Năm 2025, dự án được điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500, làm tăng 10.387,94 m² đất khu ở. Tuy nhiên, đến thời điểm thanh tra tháng 06/2026, các cơ quan chuyên môn của tỉnh Đồng Nai chưa xác định và thu khoản tiền sử dụng đất bổ sung đối với phần diện tích này.

Thanh tra Chính phủ xác định trách nhiệm liên quan thuộc Sở Xây dựng, Sở Nông nghiệp và Môi trường và Sở Tài chính tỉnh Đồng Nai. Như vậy, kết luận hiện tại chưa đưa ra một con số cụ thể về khoản tiền bổ sung mà dự án phải nộp.

Một khoản tiền khác được nêu trong kết luận liên quan kinh phí bảo trì tại dự án Khu dân cư Akari Hoàng Nam. Nam Long giữ lại một Club House diện tích 280 m² để kinh doanh nhưng chưa nộp khoảng 357,1 triệu đồng kinh phí bảo trì. Thanh tra cho biết hành vi này thuộc trường hợp áp dụng xử phạt hành chính theo quy định được viện dẫn.

Sau kết quả thanh tra, ngày 20/07/2026, Nam Long đã nộp 357,139 triệu đồng vào tài khoản kinh phí bảo trì tại Ngân hàng OCB.

Ngoài khoản tiền trên, kết luận còn nêu nhiều vấn đề về việc mở và sử dụng tài khoản kinh phí bảo trì, chậm chuyển giao, chậm quyết toán và bàn giao kinh phí bảo trì tại Akari Hoàng Nam, Nguyễn Sơn và Mizuki.

Nhiều vấn đề tại các dự án tiếp tục được rà soát

Đáng chú ý, kết luận thanh tra không chỉ tập trung vào nghĩa vụ tài chính mà còn nêu nhiều vấn đề liên quan quá trình kinh doanh và pháp lý dự án.

Tại dự án Khu tái định cư và Khu cao tầng đa chức năng, Thanh tra Chính phủ nêu việc đưa bất động sản vào kinh doanh khi chưa hoàn thành hạ tầng. Tại Akari Hoàng Nam, Nam Long được nêu là bàn giao nhà cho khách hàng khi trạm y tế chưa được xây dựng.

Thanh tra cũng nêu việc đưa bất động sản vào kinh doanh trước thời điểm công khai thông tin tại một số dự án, trong đó có Khu tái định cư và Khu cao tầng đa chức năng, Akari Hoàng Nam và Đồng Nai Waterfront.

Tại Block D thuộc dự án Akari Hoàng Nam, Nam Long được nêu là đã ký hợp đồng bán căn hộ khi chưa có bảo lãnh ngân hàng. Trong khi đó, chủ đầu tư dự án Khu nhà ở Nguyễn Sơn và Khu đô thị mới Vàm Cỏ Đông Southgate chưa nộp hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận cho người mua nhà.

Đối với Southgate, Nam Long VCD và Công ty CP Southgate đã ký hợp đồng chuyển nhượng một phần dự án trước khi quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 được phê duyệt. Sau khi dự án được điều chỉnh quy hoạch, cơ quan chuyên môn tỉnh Tây Ninh chưa xác định và thu tiền sử dụng đất bổ sung.

Tại Đồng Nai Waterfront, hợp đồng mua bán nhà ở hình thành trong tương lai được nêu là chưa ghi thời hạn sử dụng đất. Còn tại dự án Khu tái định cư và Khu cao tầng đa chức năng, một số Giấy chứng nhận đối với đất thương mại dịch vụ và đất xây dựng khu cao tầng được cơ quan chức năng tỉnh Long An cấp với thời hạn sử dụng đất lâu dài.

Kết luận còn ghi nhận Công ty CP Bất động sản Nguyễn Sơn chưa thực hiện đầy đủ việc công bố thông tin dự án sau khi khởi công một số block nhà ở xã hội; Nam Long tại Akari Hoàng Nam chưa thực hiện thông tin, báo cáo định kỳ hàng tháng, quý về nhà ở và thị trường bất động sản với Sở Xây dựng TP.HCM.

Thanh tra Chính phủ cho biết ngoài các vi phạm đã nêu, Nam Long và các đơn vị liên quan còn một số nội dung về trình tự, thủ tục và công tác quản lý nhà nước cần tiếp tục kiểm tra, rà soát hồ sơ, tài liệu để xác định rõ tính chất, mức độ và hậu quả, từ đó chấn chỉnh, khắc phục hoặc xử lý theo quy định.

Về hướng xử lý, Thanh tra Chính phủ kiến nghị UBND TP.HCM, Đồng Nai và Tây Ninh tổ chức rà soát, thanh tra, kiểm tra các nội dung liên quan; xác định thời điểm, chủ thể vi phạm, thời hiệu xử phạt và lập hồ sơ xử lý đối với các hành vi còn thời hiệu, đủ điều kiện xử phạt. Các địa phương phải báo cáo kết quả thực hiện trước ngày 31/12/2026.

Đối với Nam Long, Thanh tra Chính phủ yêu cầu chấm dứt các hành vi vi phạm đã được phát hiện và khẩn trương khắc phục hậu quả. Văn bản cũng nêu nếu quá trình rà soát phát hiện dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự thì hồ sơ, tài liệu liên quan sẽ được chuyển cơ quan điều tra xem xét, xử lý theo quy định.