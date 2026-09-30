Đà Nẵng nước rút giải ngân vốn đầu tư công những tháng cuối năm

Khu vực cảng Liên Chiểu đang được gấp rút xây dựng. (Ảnh: TTXVN phát)

Đà Nẵng còn khoảng 5.700 tỷ đồng vốn đầu tư công cần giải ngân trong 3 tháng cuối năm 2026 để đạt mục tiêu 95% kế hoạch vốn Thủ tướng Chính phủ giao và hoàn thành 100% vào ngày 31/1/2027. Thành phố đang tập trung xử lý từng điểm nghẽn từ giải phóng mặt bằng, vật liệu xây dựng đến thủ tục, thi công và thanh toán.

Tăng tốc giải ngân, gỡ từng điểm nghẽn

Theo kế hoạch, đến ngày 31/12/2026, Đà Nẵng phải giải ngân 95% kế hoạch vốn đầu tư công do Thủ tướng Chính phủ giao và hoàn thành 100% vào ngày 31/1/2027. Như vậy, khối lượng vốn cần giải ngân trong 3 tháng cuối năm còn khoảng 5.700 tỷ đồng.

Đây là áp lực không nhỏ khi tiến độ giải ngân giữa các cơ quan, đơn vị và địa phương còn chênh lệch. Tính đến ngày 11/9, toàn thành phố có 3 ban quản lý dự án đạt tỷ lệ giải ngân trên 70%; 5 cơ quan, đơn vị giải ngân trên 97% và 8 xã, phường đạt trên 70%. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều ban quản lý dự án, cơ quan, đơn vị và địa phương có tỷ lệ giải ngân thấp.

Đáng chú ý, nhóm xã, phường có tiến độ giải ngân thấp hơn mức bình quân chung của thành phố, trong khi khối lượng vốn chưa giải ngân còn lớn. Điều này đặt ra yêu cầu phải xác định chính xác nguyên nhân ở từng dự án, thay vì xử lý theo cách chung cho tất cả.

Thành phố tiếp tục yêu cầu các cơ quan, đơn vị rà soát toàn bộ dự án, làm rõ nguyên nhân chậm giải ngân và trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị, người đứng đầu. Trên cơ sở đó, tiến độ thực hiện và kế hoạch vốn được điều chỉnh phù hợp với khả năng giải ngân thực tế, phấn đấu hoàn thành ở mức cao nhất kế hoạch được giao.

Trọng tâm không chỉ nằm ở khâu thi công mà bao gồm toàn bộ chuỗi từ giải phóng mặt bằng, hoàn thiện thủ tục đầu tư, bảo đảm nguồn vật liệu đến nghiệm thu, thanh toán. Thành phố cũng yêu cầu tăng cường phối hợp giữa cơ quan quản lý, chủ đầu tư và chính quyền cơ sở, hạn chế tình trạng hồ sơ chậm xử lý hoặc vướng mắc kéo dài qua nhiều khâu.

Tháo gỡ vướng mắc trong giải phóng mặt bằng

Giải phóng mặt bằng tiếp tục là một trong những điểm nghẽn lớn cần được xử lý để tạo mặt bằng thi công, qua đó thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công.

Từ nay đến năm 2030, Đà Nẵng sẽ tập trung đầu tư, nâng cấp hoàn chỉnh, thông suốt các trục giao thông kết nối vùng Đông và vùng Tây của thành phố. (Ảnh: Quốc Dũng/TTXVN)

Ủy ban Nhân dân các xã, phường được yêu cầu chủ trì, phối hợp với Trung tâm Phát triển quỹ đất rà soát cụ thể từng dự án, từng trường hợp còn vướng mắc về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; xác định rõ nội dung cần giải quyết, cơ quan chịu trách nhiệm và thời hạn hoàn thành.

Theo Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố, cùng với đẩy nhanh các thủ tục, công tác tuyên truyền, vận động người dân đồng thuận bàn giao mặt bằng được tăng cường. Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố Võ Nguyên Chương cho biết đơn vị sẽ tập trung xử lý từng vụ việc cụ thể, đồng thời tháo gỡ những vấn đề có tính hệ thống như hồ sơ địa chính, quỹ đất tái định cư, giá đất nhằm hạn chế phát sinh điểm nghẽn tương tự ở các dự án khác.

Cùng với mặt bằng, nguồn cung vật liệu xây dựng cũng đang tác động trực tiếp đến tiến độ thi công. Đại diện liên danh nhà thầu thực hiện phần xây lắp Dự án Nâng cấp, cải tạo quốc lộ 14D cho biết việc vận chuyển vật tư, thiết bị phục vụ các công trình tại khu vực miền núi còn gặp nhiều khó khăn.

Để bảo đảm nguồn vật liệu, thành phố xác định việc rà soát, xem xét nâng công suất khai thác đối với các mỏ khoáng sản đủ điều kiện là nhiệm vụ cấp thiết. Sở Nông nghiệp và Môi trường được giao chủ trì rà soát từng hồ sơ, xác định các thủ tục cần thực hiện và hướng dẫn doanh nghiệp triển khai đồng thời những thủ tục đủ điều kiện, qua đó rút ngắn thời gian xử lý.

Thành phố cũng yêu cầu chủ động ngăn ngừa tình trạng khan hiếm giả tạo, đầu cơ, găm hàng và nâng giá vật liệu bất hợp lý, bảo đảm nguồn cung phục vụ các công trình, dự án.

Siết tiến độ, rút ngắn thời gian thanh toán

Cùng với tháo gỡ các vướng mắc về mặt bằng và vật liệu, Đà Nẵng đang tập trung xử lý các khâu trực tiếp quyết định tiến độ thi công và giải ngân.

Sở Tài chính yêu cầu các chủ đầu tư, ban quản lý dự án rà soát toàn bộ thủ tục của các dự án, nhất là những dự án có tỷ lệ giải ngân thấp, kịp thời hoàn thiện hồ sơ để đủ điều kiện thanh toán.

Các hạng mục cầu vượt, đường dẫn và nền đường tại nút giao Quốc lộ 14B với cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi dần hiện rõ hình hài sau nhiều tháng thi công. (Ảnh: Xuân Quý/TTXVN)

Giám đốc Ban Quản lý các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng ưu tiên thành phố Đà Nẵng Nguyễn Minh Huy cho biết đơn vị tăng cường kiểm tra hiện trường, theo dõi tiến độ thi công thường xuyên, chấn chỉnh các nhà thầu chậm tiến độ và tập trung hoàn thiện hồ sơ, thủ tục theo quy định.

Ở khâu thanh toán, Kho bạc Nhà nước khu vực XIII cho biết trong vòng 3 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ của chủ đầu tư, đơn vị sẽ phấn đấu hoàn thành việc giải ngân, thanh toán tạm ứng và thanh quyết toán vốn đầu tư.

Thành phố cũng yêu cầu rà soát khả năng giải ngân thực tế để điều chỉnh kế hoạch vốn, tránh tình trạng vốn bố trí nhưng không thể giải ngân trong thời gian còn lại của năm. Trong 3 tháng cuối năm, Sở Tài chính tiếp tục tổng hợp, tham mưu Ủy ban Nhân dân thành phố điều chuyển vốn giữa các công trình, đơn vị trước ngày 15/11/2026 theo quy định của Luật Đầu tư công.

Với mục tiêu giải ngân 95% kế hoạch vốn vào cuối năm và hoàn thành 100% vào cuối tháng 1/2027, Đà Nẵng đang chuyển trọng tâm từ theo dõi tỷ lệ giải ngân sang xử lý nguyên nhân tại từng dự án. Từ mặt bằng, vật liệu đến thủ tục, thi công và thanh toán, mỗi khâu đều được gắn với cơ quan chịu trách nhiệm và thời hạn cụ thể.

Việc tháo gỡ đúng điểm nghẽn, đúng trách nhiệm và đúng thời hạn được kỳ vọng tạo chuyển biến rõ hơn trong những tháng cuối năm, vừa bảo đảm tiến độ các công trình trọng điểm, vừa đưa nguồn vốn đầu tư công nhanh chóng chuyển thành khối lượng xây dựng và năng lực hạ tầng mới cho thành phố./.